Opinió
L'any de l'eclipsi
El dimecres 12 d’agost de l’any que hem encetat ens oferirà un espectacle dels que es recorden tota la vida. Cap el tard la Lluna taparà el Sol en la seva totalitat a bona part del país. A Girona un 98,8%. Des petits que vam aprendre a l’escola que aquest és un fenomen natural sense més conseqüència que la seva espectacularitat. N’hi ha que ja tenen reservat hotel a indrets on la fosca serà total per a viure l’experiència. Em consta que per la Terra Alta, hores d’ara, ja no es poden fer reserves. Em sembla una bonica excusa desplaçar-se per a viure un fenomen tant singular, n’hi ha que, tot i ser a l’àrea que s’enfosquirà, s’ho miraran per la tele. Segur que l’eclipsi donarà per a molt, més enllà de les animalades mil·lenaristes i apocalíptiques que correran per la xarxa, perquè, encara que molta gent ja no vagi a missa, vivim temps de gran credulitat i ignorància. La paraula eclipsi formarà part de les ofertes comercials i esdeveniments de tota mena. Tot fa bullir l’olla. També ens donarà titulars i comentaris de tertulians: S’eclipsarà en Sánchez el 2026? El meu avi em deia que li havien explicat que en el d’agost de 1905 es deia que s’acabaria el mon i van enviar la mainada al llit per a estalviar-los l’angoixa de l’apocalipsi, però que l’única cosa destacable que va passar és que les gallines se’n van anar a joc abans d’hora. El tema ha donat per molt a les ficcions. Al còmic d’Hergé El Temple del Sol, Tintín se salva de ser executat perquè fa creure als inques que és capaç de controlar l’astre rei, com si els inques fossin curts de gambals en matèria astronòmica. A la Bíblia, Josué fa deturar el sol fins que els israelites no han enllestit la batalla de Gabaon. La història de la ciència ens diu que Thales de Milet en va anunciar un l’any 585 aC i que el de 1919 va permetre confirmar la teoria de la relativitat d’Einsein. Al cinema tenim el film Barrabás, en el que van rodar la seqüencia de la crucifixió de Jesús aprofitant l’eclipsi que de 1961 i, per tant, el sol s’amaga realment sense que sigui un trucatge cinematogràfic. Tant de bo recordem el 2026 com l’any de l’eclipsi. Molt millor que l’any de la pandèmia o l’any del volcà el de la dana. Seria bonic recordar-lo com l’any en que es van deturar les maleïdes guerres, l’any la justícia social i la concòrdia i el del descobriment de nous tractaments mèdics. Bon any nou i fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.
