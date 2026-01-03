Opinió
Ripoll: un anivesari censurat
La vitalitat d’un poble està lligada amb la quantitat i qualitat del seu teixit associatiu. Aquest, al llarg dels anys, ha treballat per aconseguir fites col·lectives gràcies al treball d’uns pocs, esmerçant temps i, en alguns casos, diners, sense esperar cap gratificació personal. Catalunya és deutora al extens teixit associatiu, que li ha permès guanyar el futur, mantenint la seva cultura i la seva identitat, sortejant totes les adversitats.
Ajudar i fomentar el moviment associatiu és una tasca de qualsevol ajuntament responsable que vulgui apostar pel futur. Els ajuntaments són com una capsa que han de procurar que els ciutadans vagin omplint d’idees i projectes.
La plataforma El Ripollès Existeix! volia celebrar el seu 25è aniversari amb l’exposició de les nadales i de les principals actuacions fetes al llarg d’aquests anys, a favor de les comunicacions, les telecomunicacions i de la sanitat de la comarca. Va sol·licitar a l’Ajuntament de Ripoll un espai per poder-la realitzar; al no obtenir el permís per fer la mostra en un local municipal, s’expulsava l’entitat a fer-la en un poble veí. L’exposició no era del gust d’Aliança Catalana, com tampoc ho va ser, fa uns mesos, la dels nois i noies de l’Institut Abat Oliva, que la va prohibir personalment Silvia Orriols, la batllessa. Tant en un cas com en l’altre, davant l’abús d’autoritat, es va actuar amb desobediència cívica pacífica i es van fer les mostres sense respectar l’autoritat municipal. Els catalans ja coneixem què és la desobediència cívica i l’hem fet servir; davant la prohibició del govern del PP de votar en el referèndum d’autodeterminació, la resposta ciutadana va ser anar a votar massivament.
Els 25 anys de El Ripollès Existeix! estan emmarcats entre el seu inici, gràcies a l’actitud de l’ajuntament de Ribes de Freser, i l’actitud d’enguany de l’ajuntament de Ripoll. En els seus inicis, l’any 2000, el consistori de Ribes de Freser, d’ERC, amb una visió oberta de la societat – com en l’Àgora grega, on tot es podia discutir i plantejar – va recolzar la constitució de la plataforma. Enguany, el consistori de Ripoll, d’Aliança Catalana, amb la seva visió tancada de la societat i les seves antipaties, bloqueja les actuacions que no són del seu gust, com passa en els convents de clausura, on l’abadessa fa i desfà segons les seves dèries.
Actualment, un grup molt actiu d’El Ripollès Existeix!, amb la incorporació d’un seguit de persones, s’ha sumat als esforços del conjunt de plataformes que volen millorar el sistema ferroviari català de rodalies, en el nostre cas especialment la línia R3 en tot el seu recorregut, des de l’Hospitalet fins a Puigcerdà; sense oblidar la seva dimensió ferroviària internacional fins a París. Per facilitar la interlocució amb el conjunt de plataformes ferroviàries, que són escoltades directament pel Govern de la Generalitat, s’ha fet una aposta de futur formalitzant el col·lectiu mitjançant l’aprovació d’uns estatuts i una nova organització.
L’exposició d’El Ripollès Existeix! es pot veure al carrer de Sant Pere de Ripoll, prop de l’ajuntament, fins a mitjans de gener.
