Opinió
Care Santos
Futur
Uns amics que han passat les festes a Nova Zelanda enviaven un missatge grupal a les 12.05 hores del 31 de desembre: «Feliç any nou des del futur. De moment, 2026 sembla bona gent. El vigilarem quan creixi». Aquesta és la clau de la celebració d’Any Nou: el futur. Un valor en hores baixes. La majoria de la gent creu que 2026 deixarà el món pitjor a com ho va trobar. Això diuen les enquestes. Pura especulació, clar. Una dada per als més pessimistes: El 90% de les coses que ens preocupen no passen mai.
El futur no sempre ha sigut el que és avui. El més enllà no terrenal de l’Edat Mitjana consolava la gent del seu terrible present. L’auge humanista del Renaixement va portar confiança en les capacitats de cada un. La Il·lustració va afegir a l’equació la ciència i les humanitats. I el segle XIX va ser el de l’optimisme tecnològic, el de la fe en els enginys que ho millorarien tot. Fins que es va veure que els avenços científics i tecnològics també podien empitjorar molt les coses. El segle XX ens va obrir els ulls.
I aquí ens trobem. Habitem l’era de totes les crisis: l’econòmica, la climàtica, l’espiritual, la política, la pandèmica, la informativa... La tecnologia alimenta més la nostra por que la nostra esperança. Sabem que tot pot passar, perquè tot ha passat. No sembla haver-hi molt espai per a l’optimisme.
Tot i que alguna cosa ens queda (a més d’imaginar una invasió extraterrestre). Descreiem del col·lectiu que formem (lògic: som un col·lectiu poc confiable) però sí -i això és nou- en nosaltres mateixos. «Les formigues són col·lectivament intel·ligents i individualment estúpides. Els éssers humans som col·lectivament estúpids però individualment intel·ligents». La cita és de l’etòleg i premi Nobel de Medicina Karl Ritter Von Frisch i ajuda a comprendre l’individualisme violent en què vivim. Ja ho va dir Sèneca (que de temps revolts en sabia): el savi ho porta tot amb si mateix; el savi es té a si mateix. Siguem (o fem-nos) savis, doncs, per afrontar el futur que ens cau al damunt.
