Veneçuela: una transició no pot començar amb els còmplices del règim

La caiguda de Nicolás Maduro obre una oportunitat històrica per a Veneçuela. Però també planteja un risc evident: confondre una veritable transició democràtica amb una simple continuïtat maquillada.

Les informacions que apunten a un possible paper de Delcy Rodríguez en la gestió del futur del país generen una lògica inquietud. No es tracta de rebutjar la diplomàcia, sinó d'assenyalar una evidència: la vicepresidenta forma part del nucli dur del règim que ha sotmès el poble veneçolà.

Cap procés democràtic sòlid pot construir-se amb els mateixos actors que han sostingut la repressió, el saqueig institucional i la pèrdua de llibertats.

Una transició real exigeix un govern provisional net, amb un mandat limitat i clar: garantir eleccions lliures, verificables i amb garanties internacionals.

Tot el que s'allunyi d'aquest camí pot aportar una aparent estabilitat a curt termini, però acabarà erosionant la legitimitat del futur polític de Veneçuela.

