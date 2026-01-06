Opinió
Negres, cavalls i els Reis d'Orient
Ahir encara va haver-hi en la comitiva reial negres de mentida, és a dir, blancs pintats de negre, però això s’acaba. Diferents entitats han protestat pel que consideren una «burla» i una «estigmatització» dels negres autèntics, el que es coneix com a blackface, i reclamen que només els negres facin de negres. Ells sabran, de tota manera a mi no m’afecta, ja no tinc edat de fer de patge d’un rei negre, i menys si ho és de veritat (negre, no rei), però crec que si l’organització gasta betum i temps a ensutjar blancs -a un negre només haurien de vestir-lo de patge i ordenar-li repartir caramels-, serà perquè no es presenten prou negres per a formar part de la cavalcada, estaran enfeinats en altres menesters.
Ara bé, en la desfilada hi havia patges muntant cavalls de fusta, sense que ningú protestés per aquest insult als cavalls de debò, animals tan sensibles que això pot afectar-los. Ni un cavall autèntic, només falsificacions tan barroeres que qualsevol nen sabia que allò era un senyor a dins d’una armadura de fusta, ja que només tenia dues potes. És una burla i una estigmatització cap als nobles quadrúpedes, un horseface. Els cavalls tenen el mateix dret que els negres a no ser humiliats per una ridícula representació de la seva identitat. Que no hi ha cavalls en els nostres camps que estarien orgullosos d’exercir de cavalcadura un 5 de gener? Què pensaria vostè, lector, si fos un cavall i en anar amb els seus poltres a veure la cavalcada, no veiés cap congènere participant-hi i fossin ridiculitzats per uns cavalls de fusta que ni tan sols defequen al seu pas, com Déu mana? Em sembla bé que es defensi el dret dels negres a no ser substituïts per negres falsos, però hauria de defensar-se el mateix dels rossins, amb més èmfasi i tot, ja que no gaudeixen del do de la paraula per a fer-ho ells mateixos.
Un pot admetre que el paper de Reis d’Orient no el facin reis de veritat, no hi ha en el món monarques per a tantes cavalcades, i està fins i tot disposat a fer els ulls grossos respecte que Gaspar porti perruca, això no és Suècia i no és fàcil trobar rossos. Però si els negres han de ser autèntics, amb més raó han de ser-ho els cavalls.
