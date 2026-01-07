Opinió
Míchel parla a través dels canvis
Com que no s’atreveix a alçar la veu contra la propietat i la direcció esportiva (és més fàcil culpar a l’afició o carregar contra l’inèdit Livakovic), Míchel ha demanat reforços fent tan sols dos canvis a Mallorca, un fet insòlit en el futbol d’avui dia. Només va confiar en Francés i Joel per refrescar un onze que donava mostres d’esgotament per l’esforç realitzat. No van jugar Hugo Rincón i David López (tornava després de quatre mesos d’una misteriosa lesió). Tampoc Asprilla i Solís, als quals, afortunadament, aquesta vegada no va tenir la temptació de donar-los uns minuts, així no van espatllar, com en altres partits, la feina feta fins llavors. La resta de la banqueta, un desert, amb dos jugadors del B. Esperem que el missatge de Míchel, molt nítid, l’hagin entès els seus destinataris.
Malgrat les urgències, el més calent és a l’aigüera. L’únic que ha arribat, Claudio Echeverri, encara no pot jugar. Al Girona FC tot va en càmera lenta, no hi ha mai pressa. Witsel no pot quedar gaire més temps sol al mig del camp. El belga ha anat a més, i es troba en un bon moment de forma, però té l’edat que té, i l’equip tampoc pot aguantar més ensurts d’un Iván Martín que ha de jugar en una posició que no és la seva per l’horrible planificació de la plantilla. I, si els reforços ja eren una urgència, ara encara més, amb la baixa d’Ounahi per un mes i mig, per haver-se reobert la lesió al soli que va tenir a finals de setembre (un drama, la gestió de les lesions).
De moment, en lloc de centrar-se en els fitxatges que necessita l’equip, es dediquen a desviar l’atenció en Ter Stegen, que porta camí de convertir-se en un serial com el d’Èric Garcia l’any passat. Ja el tenien un bon porter (Livakovic), però Míchel està obsessionat en Gazzaniga. No m’estranyaria gens que, al final, amb Krapyvtsov recuperat, la porteria es quedi com està.
I, per cert, si es fitxa bé en el mercat hivernal i l’equip millora el seu joc, l’afició també respondrà. El que no volen els aficionats és que els prenguin el pèl.
