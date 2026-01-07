Opinió
La plaga
L’atac de Trump a Veneçuela ha mostrat una trista realitat que, per més coneguda que fos, no deixa de resultar pertorbadora: la quantitat ingent de persones que riu les gràcies al maníac que governa des de la Casa Blanca. Tothom té dret a opinar, per descomptat, i és normal que en algun moment qui més qui menys s’aventuri a fer d’analista geopolític. La globalització ha fet que percebem els conflictes internacionals com a propers i el que passa a l’altra punta del món té els seus ressons al lloc en què vivim. Però aquí el veritable problema és que hi ha presumptes experteses, fins i tot a les tertúlies oficials, que viuen de les obvietats i les exclamacions, afirmant categòricament sense aturar-se a pensar en les conseqüències del que es diu. Mentrestant, als universos virtuals comença la desfilada d’invectives i collonades diverses, que han acabat convertint qualsevol notícia en una mena de competició per veure qui s’indigna més fort o qui desafia amb més vehemència els llindars de la correcció política. Ara resulta que hi ha gent que veu molt trencador dir que Trump està molt boig, sí, però que fa coses que ningú més s’atreveix a fer. Que quins ous, tu, que com a mínim actua i no és deixar arrossegar per formalismes. Això quan no es riu obertament de les seves ocurrències i es disculpa la seva profunda estupidesa, per més que les seves accions provoquin desenes de morts o es passin les lleis pel forro. Hi ha un detall, però, que no hauria de passar inadvertit: la defensa de Trump a partir de les vindicacions testiculars és exactament el mateix raonament amb què es defensen les perilloses i vomitives propostes de la ultradreta. No la d’allà, sinó la d’aquí, la que aspira a entrar a les nostres institucions. És una plaga, un exercici d’ignorància que es fa terrorífic perquè contribuirà decisivament a que guanyi el relat de tota aquesta colla de sonats. I convindria no oblidar que, al final, si aconsegueixen passar de les ocurrències als fets els riures s’estroncaran a una velocitat vertiginosa.
