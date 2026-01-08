Opinió
Desprotecció de la salut psicològica dels treballadors
Les mútues de treball, NO reconeixen a les persones treballadores l’ansietat, la depressió i els trastorns psicològics, com a baixes laborals professionals, quan aquestes patologies s’originen a les empreses i són degudes als riscos psicosocials que s’exposen per la feina que fan.
Aquestes baixes laborals no reconegudes, produeixen un efecte negatiu en la salut de les persones treballadores, ja que deixen a aquestes indefenses davant el sistema actual de gestió per part de la Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques (SGAM).
Al no ser reconeguts els trastorns psicològics a les empreses, la persona es veu obligada a dirigir-se al sistema públic de salut, perquè es tracti com a baixa laboral per malaltia comuna. Aquesta mala gestió per part de les mútues, provoca una sobrecàrrega al sistema sanitari, incrementa la feina dels professionals de Salut, i genera una important despesa econòmica per la Seguretat Social, quan és responsabilitat de les mútues.
Però aquesta deficient gestió per part de les mútues, no finalitza un cop la persona rep la baixa laboral per malaltia comuna, ja que en aquest instant s’inicia el control de la baixa laboral per part de les mútues. La mateixa figura que no va reconèixer en el seu moment la baixa laboral com a origen professional, pot fer una proposta d’alta a la SGAM, per considerar que la persona es troba completament recuperada, quan realment no és així. Les mútues de treball utilitzen uns procediments de seguiment determinats, amb uns controls psiquiàtrics, on l’objectiu és finalitzar amb un informe mèdic contrari a l’emès pel professional de la sanitat pública. Aquests informes són adjuntats com a prova en la sol·licitud d’alta laboral.
Per acabar d’agreujar aquesta incorrecta praxi, en molts casos la SGAM no realitza els reconeixements mèdics preceptius, per determinar si la recuperació dels trastorns psicològics de la persona afectada ha sigut realment efectiva i tramitant l’alta laboral automàticament.
La SGAM reconeix, que la falta de reconeixement mèdic no esdevé una pràctica habitual, així i tot, acredita que s’està fent a causa de l’acumulació d’expedients, donat que la normativa ho permet, i també degut a que només compten amb aproximadament 80 metges i metgesses en el conjunt de Catalunya. Al·leguen que amb la història clínica i la proposta d’alta de la mútua, és suficient per poder donar l’alta mèdica en processos de baixes laborals inferiors a divuit mesos.
Si la persona treballadora es veu obligada a reincorporar-se al seu lloc de treball, sense una recuperació real, provoca que els serveis mèdics de la vigilància de la salut de les empreses, puguin tramitar un informe de NO APTE. La conseqüència directa serà l’acomiadament per ineptitud sobrevinguda de la persona treballadora.
Per evitar la indefensió de les persones treballadores davant de les propostes d’altes laborals per trastorns psicològics tramitades per les mútues de treball, i davant l’absència d’un correcte reconeixement mèdic per part de la SGAM, ens cal de forma urgent canvis normatius que protegeixin de forma real a les persones treballadores que pateixin trastorns psicològics deguts a la feina. També caldria la modificació de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i legislar el buit normatiu en la declaració d’informes NO APTES, en els serveis mèdics de la vigilància de la salut a les empreses.
