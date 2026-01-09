Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cristina Martín Vega

Veure vídeos de gatets en bucle

Entenc que molta gent decideixi baixar-se del món, intenti informar-se el mínim possible de desgràcies i passi hores mirant vídeos de gatets adorables o de nadons rodanxons fent monades. Aquest fenomen social de bombolla d’autoprotecció davant d’un panorama hostil i molt angoixant es va estendre especialment durant aquella pandèmia apocalíptica de la covid, que ja ens sembla història antiga, perquè el ritme amb què se succeeixen els esdeveniments és vertiginós i no ens dona treva. Quan encara no hem assimilat que un país suposadament democràtic deporta massivament immigrants fins i tot en situació legal, o enfonsa llanxes al mar amb l’única justificació que són narcotraficants (sense proves), ja ha bombardejat un altre Estat i n’ha segrestat el president (il·legítim, sí, però com tants altres), i l’ha intervingut per robar-li el petroli. Sense donar-nos temps a respirar, ens assabentem que forces especials dels EUA capturen un petrolier rus… Mentrestant, els analistes parlen d’un escenari de preguerra i el comparen amb la crisi dels míssils, el 1962, quan la Guerra Freda va estar a punt de desembocar en un conflicte nuclear.

Entenc que en una situació tan límit hi hagi qui busqui salvavides mentals i relaxants fora de la voràgine de notícies catastròfiques, i es capbussi a les xarxes buscant un món més amable i ensucrat, de gatets o gossets fent el beneit, que ens arrenquen un somriure i ens alleugen l’estrès quotidià. El problema és que les xarxes projecten una imatge distorsionada de la realitat, que és la que ens serveix per configurar les nostres opinions i reflexions, amb les quals després prenem decisions tan importants com votar. I a més de gatets molt bufons, hi ha molta desinformació i molts bulos llançats per qui vol una ciutadania adormida i amb l’encefalograma pla, perquè és molt més fàcil manipular-la i aconseguir vots o llançar-la contra suposades amenaces terrorífiques, com els immigrants o les feministes. Així que està molt bé buscar agafadors i entreteniments per fer la nostra vida més agradable, com contemplar gatets i gossets fent el beneit en bucle, però no oblidem que el món continuarà sent-hi encara que no el vulguem veure. Convé, doncs, buscar un terme mitjà: gatets, però també informació rigorosa perquè no ens enganyin poca-soltes descerebrats com Trump.

