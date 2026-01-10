Opinió
Fumar és una merda
La Generalitat ens ha felicitat l’any nou amb una campanya amb l’eslògan que encapçala aquesta columna. Hi estic d’acord i m’avala mig segle d’experiència amb relació amb la nicotina, per bé que amb llargs períodes d’abstinència. Subscric la frase atribuïda a Mark Twain: Deixar de fumar és molt fàcil. Jo ho he fet moltes vegades. Hem passat d’allò que cantava Sara Montiel que deia Fumar és un placer sensual, genial al fumar és una merda. Recordo que, més de cinquanta anys enrere, la meva mare em va veure amb un paquet de tabac el primer estiu que vaig tenir contacte amb el món del treball: Ja fumes, fill meu? I és que no recordo cap dels nois de la meva colla que no ho fes. De petits ens deixaven encendre una cigarreta per la Festa Major i per Nadal i el tió cagava paquets de cigarretes de xocolata. I no van trigar les noies a sumar-se entusiàsticament al consum tabac. Recordo els bars del meu poble el diumenge a la tarda amb una espessa boira blanca i els avis jugant a la botifarra amb una fària a la boca, per tot arreu hi havia cendrers. Fumàvem a casa i a la feina, al tren, al bus, al cotxe i als avions. Per increïble que sembli fumàvem, fins i tot, als centres sanitaris i als locutoris de la ràdio. Com ha canviat la cosa! Darrerament hem vist com fins i tot es prohibeix a l’aire lliure a les proximitats d’escoles i centres sanitaris. Ben fet! La guerra contra aquesta addicció és pública, però també és una lluita personal de la que molta gent ja n’ha sortit victoriosa. Serrat ironitza a El món està ben girat: «Als paquets de tabac hi diu que no fumem». Però l’addicció és severa i les recaigudes atempten contra l’autoestima, perquè, encendre’n un de sol et posa el comptador a zero. Diuen que la diferència important no és passar de quaranta a cinc al dia, sinó passar d’un a cap. Em consta que a en Terenci Moix el van enterrar amb un paquet de Ducados i un encenedor al taüt. I ben mirat, no fumem per plaer, sinó per a calmar les ganes de fumar. És el súmmum de l’estupidesa! Els de la nostra generació vam ser educats en la idea que fumar era accedir al món adult, però, els joves d’ara tenen tanta informació sobre els estralls que causa, que diria que començar a fumar és una manera d’accedir al món dels ximples. Tant de bo que els propòsits d’any nou d’allunyar-se del tabac arribin a bon port, perquè, tinguem-ho clar: fumar és una merda. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un banyolí aconsegueix cancel·lar més de 81.000 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat
- Creix el malestar en els joves: un terç dels estudiants de 16 a 22 anys ha pensat en el suïcidi
- Francisco Esteban Bara: 'Hi ha professors universitaris que fa 19 anys que repeteixen la mateixa classe
- Aquests són els municipis de Girona amb els habitatges més barats
- Un home resulta ferit greu després de ser atropellat a Bescanó
- Mor un conductor de 78 anys després de patir una indisposició i xocar amb un edifici a Vila-sacra
- Els millors plans per aquest cap de setmana a les comarques gironines
- Girona posarà el nom de l’actriu i directora de teatre Cristina Cervià a una passera que travessa l’Onyar