Opinió
Els drets dels futbolistes professionals
Fa ja més d’un any que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar una important sentència sobre els drets dels futbolistes professionals. En efecte, el 4 d’octubre de 2024 es pronunciava sobre la demanda interposada per un jugador francès, Lass Diarra, ben conegut a Espanya per haver jugat diversos anys en el Reial Madrid, en ocasió del conflicte que es va plantejar sobre la interpretació dels arts. 45 i 101 del Tractat de funcionament de la UE, és a dir sobre els preceptes que regulen la lliure circulació de treballadors i les normes sobre competència entre les empreses.
El conflicte es va suscitar per entendre l’esportista que havia sofert conseqüències econòmiques negatives a conseqüència del comportament il·lícit de la FIFA i de Federació belga, reclamant el pagament d’una indemnització. No era, per descomptat, la primera ocasió en què el TJUE havia de pronunciar-se sobre la lliure circulació de futbolistes professionals en el si de la UE i les normes de competència entre les empreses, sent la primera que va obrir camí al reconeixement, matisat, del dret a la lliure circulació d’aquells la coneguda com a sentència Bosman, dictada pel TJUE el 15 de desembre de 1995.
En atapeïda síntesi, es tractava d’un futbolista professional que va subscriure en 2013 un contracte de treball amb una vigència de quatre anys amb un club de Rússia. Un any després, el club va rescindir el contracte per motius «que tenien a veure» amb el jugador, iniciant-se un conflicte en seu judicial amb peticions creuades de totes dues parts sobre drets salarials i indemnitzacions. Amb posterioritat, el jugador va rebre una oferta d’un club belga, condicionada al fet que pogués ser inscrit per a jugar i que no fos (el club) responsable solidari de qualsevol indemnització que, si és el cas, hagués de pagar el jugador al club rus, pagament al qual va ser obligat el jugador (10,5 milions d’euros) per la «Cambra de Resolució de Disputes» de la FIFA. Poc després, el jugador va ser contractat per un club francès, i va presentar una demanda contra la FIFA i la Federació belga per a la seva condemna al pagament d’una indemnització «pel perjudici que considerava haver sofert a causa del comportament il·lícit de totes dues associacions», que va ser estimada pel tribunal belga davant el qual es va presentar la demanda, sent la seva sentència recorreguda davant l’òrgan jurisdiccional que elevaria la petició de decisió prejudicial al TJUE.
En la part dispositiva de la sentència, el TJUE va declarar que l’art. 45 del TFUE havia d’interpretar-se en el sentit que s’oposava a normes adoptades per una associació de Dret privat, que té com a objectius, en particular, regular, organitzar i controlar el futbol mundial, que preveuen, entre altres mesures «que un jugador professional que és part d’un contracte de treball, al qual s’atribueix la rescissió sense justa causa d’aquest contracte, i el nou club que el contracta després d’aquesta rescissió són responsables solidaris del pagament d’una indemnització al club anterior per al qual treballava el citat jugador, que ha de determinar-se sobre la base de criteris que són imprecisos o discrecionals, manquen d’un vincle objectiu amb la relació de treball en qüestió o resulten desproporcionats».
A l’agost del passat any, cansat d’esperar, el jugador va presentar una demanda contra la FIFA sol·licitant una indemnització de 65 milions. En un comunicat, explicava que «lliuro aquesta batalla per tots els jugadors menys coneguts que es dedicaran a aquesta professió en el futur i que no tenen ni els mitjans financers ni psicològics per a reptar a la FIFA davant jutges de veritat»
En l’actualitat, es presenta d’una demanda col·lectiva per part de la fundació neerlandesa «Justícia per als jugadors», amb petició de compensacions econòmiques per als qui s’han vist afectats per les normes declarades contràries a la normativa comunitària pel TJUE des de fa vint-i-tres anys. Aquesta organització explica que «presentem aquest cas en virtut de la Llei neerlandesa sobre reclamacions col·lectives per danys i perjudicis, que permet a Justice for Players interposar aquesta acció legal en nom d’un ampli grup de futbolistes professionals», no sols per als qui juguen i resideixen als Països Baixos, sinó també per als qui resideixin en altres països i decideixin sumar-se a la demanda.
I que ocorre a Espanya? Doncs que cal debatre amb tota claredat sobre la validesa jurídica de l’art. 16 del Reial decret 1006/195, que regula la relació laboral especial dels esportistes professionals, tant dels que ingressen quantitats molt elevades com dels que obtenen resultats econòmics molt inferiors.
Perquè, al cap i a la fi, més enllà de la passió que desperta el que encara es continua anomenat «deporti rei», i al qual cada vegada més caldria afegir el de «deport regna», els qui juguen a futbol són treballadors (i treballadores) per compte d’altri, amb deures i drets, i als quals se’ls aplica la normativa comunitària. Poden establir-se regles, i existeixen, que regulin els drets dels clubs pel que respecta a la formació dels jugadors, però mai hauria de permetre’s que es limiti de manera desorbitada la seva lliure circulació, un dels quatre pilars de la Comunitat Econòmica Europea, creada en 1957, i més, respecte a Espanya, en un any en què es compleix el 40 aniversari de la nostra adhesió.
