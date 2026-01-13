Opinió | CARTES
"La cavalcada de Girona resulta un bon baròmetre per mesurar la pressió que l’adoctrinament progre exerceix sobre la nostra societat"
L'autor es mostra contundent amb les noves cavalcades de Reis
La cavalcada «woke»
Xavier Masgrau Dotras | Girona
La cavalcada de Girona resulta un bon baròmetre per mesurar la pressió que l’adoctrinament progre exerceix sobre la nostra societat.
Soc una mòmia de 66 anys i en recordar les cavalcades d’abans respiro alleujat perquè aquells nens hem escapat pels pèls d’esdevenir uns bèsties violents, masclistes, maltractadors d’animals, insensibles a les malalties alienes, reprimits pel càstig o racistes. Quan penso que demanàvem als reis espases, soldats i escopetes de balins! I admiràvem una cavalcada en què els caramels tenien gluten i en tot el trajecte no hi havia cap zona de silenci. Ens era igual si no hi havia noies o dones fent de patge o rei. Ens embadalia veure cavalls muntats per patges i estirant carrosses reials. De miracle no som uns reprimits acomplexats per haver escoltat dels patges i els mateixos reis que si no ens portàvem bé tindríem carbó. A sobre, tots els patges negres eren embetumats! Com hem sortit il·lesos d’aquell malson?
Per sort vivim en una societat perfecta on els nous valors ens alliberen de l’esclavitud d’aquella moral opressora. Els nens ja no pateixen violència ni bullying ni assetjament perquè ja no juguen amb pistoles ni hi ha joguines sexistes. Totes les dones són respectades, ho demostra que cada any tenim una reina d’orient. Els cavalls galopen lliures pels camps perquè hi ha patges que fan de camàlic estirant carros reials. Les festes de Nadal i Reis, alliberades del significat cristià, són un festival de llums, àpats i consum. Sí, l’esquerra marxista anticapitalista vetlla per una cavalcada i una ciutat inclusiva i es preocupa pel benestar animal, no tant pels indigents que viuen (i moren) als nostres carrers. Però aquesta vergonya indigna no és objecte d’aquestes ratlles…
I els negres?… Doncs hauran d’esperar que els soferts Manaies de Girona –que fa 70 anys s’esforcen per fer la feina a l’Ajuntament i oferir als gironins una cavalcada digna– trobin a vuitanta persones negres per la comitiva del Rei Baltasar. Aquell dia s’acabarà el racisme a Girona i ja no els acusaran de supremacisme blanc.
La festa dels Reis és tendra, màgica i deliciosa, però està indefensa davant d’aquesta tropa d’inquisidors integristes dels nous valors woke que no deixen de ficar-hi la seva grapa i no pararan fins a carregar-se-la. Parafrasejant a James Carville, els dic: És la tradició, estúpids!
