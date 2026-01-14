Opinió
Corrupcions impunes
- Robert Fauria (president del Consell de la Selva): "Hem tret un concurs de menjadors escolars (...) M'interessa que us presenteu, eh?
- Jordi Bagó (Gerent del Grup Serhs): Val.
- Robert Fauria: "Et seré sincer... Els d'Scolarest (Eurest) són els que ens ho fan ara i nosaltres estem contents amb ells (...) Que també es presentaran, però clar, el que no m'interessa és que solament se'n presentin uns! Perquè, si no, ja sembla què...
- Jordi Bagó: "Val, val"
Aquesta és una de les moltes converses gravades en el Cas Manga, farcit de presumptes corrupcions per donar i vendre. L'adjudicació de menjadors escolars que Robert Fauria, president del Consell de la Selva, intentava arreglar, sortia a concurs per 29,2 milions d'euros de l'any 2012, que és quan els investigadors van punxar el telèfon. El grup Serhs, efectivament, es va presentar per fer de tapadora. Per cert, en una altra gravació, Fauria dona les gràcies al responsable d'Eurest a Girona per haver-li fet arribar una panera de Nadal que "era tan gran que havia necessitat una grua". Doncs bé, aquesta fraudulenta adjudicació (presumptament, per descomptat) i tot el voluminós cas Manga (hi va arribar a haver una seixantena d'imputats, entre polítics, empresaris i treballadors municipals) quedarà impune després que el jutjat de Santa Coloma l'hagi arxivat al cap de tretze anys, argumentant que "s'ha superat amb escreix" el temps d'instrucció. Cert, però els jutges s'han carregat una gran investigació de Vigilància Duanera.
És el cas de presumpta corrupció més gran destapat a les comarques gironines. Entre els principals investigats hi figuraven l'exalcalde de Sant Hilari i ex número dos de CDC a Girona, Robert Fauria, i l'exsecretari d'organització d'ERC, Josep Carrapiço. Tots dos van dimitir dels seus càrrecs. La instrucció, que va començar a Galícia arran del cas Pokemon, va desfilar també pels jutjats de Santa Coloma, de Girona i de l'Audiència Nacional. S'investigaven deu delictes en 25 expedients oberts i constava de milers de documents i converses gravades amb sospites de suborn, falsificació documental i malversació. Tots els jutges se'l van intentar treure de sobre. Massa gran, massa feina per jutjats petits amb pocs mitjans.
És freqüent que casos com el Manga s'eternitzin i quedin impunes. Tenim el cas Montoro, el més escandalós de presumpta corrupció conegut mai a Espanya, que ja fa més de vuit anys que s'està investigant en un jutjat de Tarragona. També a Tarragona, a la tardor de 2024 es va jutjar un cas de feia més de trenta anys! Era l'anomenat "Parc Central", que datava de 1987, quan els casos de corrupció van començar a planejar a la capital tarragonina amb un tripartit format per CiU, PP i CDS (sembla que l'ombra de Jordi Pujol Ferrusola era molt allargada). Un dels principals va ser la compravenda i requalificació d'uns terrenys per a la construcció d'un gran centre comercial, el Parc Central. I, per si no hagués dut prou retard el cas, l'Audiència de Tarragona ha trigat catorze mesos a dictar una sentència (es va conèixer el passat 15 de desembre), que, com és lògic, ha sigut absolutòria. La Fiscalia ja havia retirat les peticions de multes milionàries pels tres acusats que van ser jutjats (alguns ja havien mort). Així funciona, per desgràcia, la Justícia, principalment en els casos de corrupció política. No figura entre les prioritats de la classe política en general, i molt en particular de la dreta, que és la que fa anys que governa els òrgans judicials.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un camió carregat d’electrodomèstics surt de la via i bolca a l'N-IIa a Sant Julià de Ramis
- Mor un home en caure per un desnivell quan feia llenya en un bosc d'Oix
- Una família intenta recuperar uns terrenys del rebesavi a Palau-saverdera, però s'hi troba un abocador ple de deixalles
- Primers treballs per retirar més de 500 tones de sediments que s'acumulen sota la plaça Catalunya de Girona
- Llancen una butaca pel balcó al centre de Girona
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- Enxampen a aquest famós actor saquejant cotxes amb el seu germà
- El Bell-lloc i Les Alzines celebren que les matrícules pel nou centre privat 'evolucionen favorablement