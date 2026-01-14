Opinió
"La majoria d’espais naturals terrestres i marins catalans només estan protegits sobre un paper"
L'autor es mostra preocupat per la protecció de la Costa Brava
Mals temps per a la protecció de la Costa Brava
Jordi Cruz Plaja | Palafrugell
Com a ecologista amb una llarga experiència, sé el que costa aconseguir protegir ecosistemes terrestres i marins: fer estudis científics, trobar polítics valents, aprovar normatives, tenir pressupost, convèncer els ciutadans i als interessos econòmics, i sobretot que la protecció sigui efectiva. Als EUA el feixisme ha decidit cedir als interessos comercials i desprotegir reserves marines i espais naturals terrestres. Tot i que un català ha estat clau en la creació de les reserves marines més grans del planeta, a casa nostra no tindrien massa feina perquè pràcticament no tenim reserves marines, encara menys d’integrals, i la majoria d’espais naturals terrestres i marins només estan protegits sobre un paper, no tenen pressupost o és insuficient, ni plans de gestió, ni òrgans gestors, etc, vaja. Un autèntic i vergonyós desastre i molt allunyats dels objectius pel 2030 i 2050.
El negacionisme de dretes és descarat i previsible, en canvi el d’esquerres s’amaga darrere una màscara verda, d’un discurs ple de sostenibilitat i de fals progrés i economia blava i verda. Mals temps per a la protecció i defensa de la nostra terra.
