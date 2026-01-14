Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

"La majoria d’espais naturals terrestres i marins catalans només estan protegits sobre un paper"

L'autor es mostra preocupat per la protecció de la Costa Brava

Les Illes Medes, en una imatge d'arxiu.

Les Illes Medes, en una imatge d'arxiu. / Parc Natural del Montgrí

Mals temps per a la protecció de la Costa Brava

Jordi Cruz Plaja | Palafrugell

Com a ecologista amb una llarga experiència, sé el que costa aconseguir protegir ecosistemes terrestres i marins: fer estudis científics, trobar polítics valents, aprovar normatives, tenir pressupost, convèncer els ciutadans i als interessos econòmics, i sobretot que la protecció sigui efectiva. Als EUA el feixisme ha decidit cedir als interessos comercials i desprotegir reserves marines i espais naturals terrestres. Tot i que un català ha estat clau en la creació de les reserves marines més grans del planeta, a casa nostra no tindrien massa feina perquè pràcticament no tenim reserves marines, encara menys d’integrals, i la majoria d’espais naturals terrestres i marins només estan protegits sobre un paper, no tenen pressupost o és insuficient, ni plans de gestió, ni òrgans gestors, etc, vaja. Un autèntic i vergonyós desastre i molt allunyats dels objectius pel 2030 i 2050.

El negacionisme de dretes és descarat i previsible, en canvi el d’esquerres s’amaga darrere una màscara verda, d’un discurs ple de sostenibilitat i de fals progrés i economia blava i verda. Mals temps per a la protecció i defensa de la nostra terra.

