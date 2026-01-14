Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió | CARTES

Cartes dels lectors

"No podem oblidar el desastre dels contenidors «intel·ligents», han convertit la ciutat en un autèntic abocador"

L'autora es queixa de la brutícia de Girona ciutat

Presentació del nou model de contenidors intel·ligents

Presentació del nou model de contenidors intel·ligents / David Aparicio / DDG

Girona immortal, plena de fulles fins a dalt

Maria Salip Calvó | Girona

No recordo haver vist mai tanta fullaraca pels carrers de Girona com aquest any, un vertader perill amb les pluges que han caigut, com per trencar-se la crisma, amb les relliscades.

I no podem oblidar el desastre dels contenidors «intel·ligents», han convertit la ciutat en un autèntic abocador, al voltant dels contenidors muntanyes de brossa, perquè no toca avui per exemple el plàstic i la gent ho deixa a terra perquè no té lloc per guardar-ho a casa o simplement han oblidat la targeta. Girona m’enamora s’ha convertit en un Girona fas fàstic, una ciutat tercermundista. Una pena i més tenim en compte que ens han apujat la quota de la deixalleria.

