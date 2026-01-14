Opinió | CARTES
Girona
"No podem oblidar el desastre dels contenidors «intel·ligents», han convertit la ciutat en un autèntic abocador"
L'autora es queixa de la brutícia de Girona ciutat
Girona immortal, plena de fulles fins a dalt
Maria Salip Calvó | Girona
No recordo haver vist mai tanta fullaraca pels carrers de Girona com aquest any, un vertader perill amb les pluges que han caigut, com per trencar-se la crisma, amb les relliscades.
I no podem oblidar el desastre dels contenidors «intel·ligents», han convertit la ciutat en un autèntic abocador, al voltant dels contenidors muntanyes de brossa, perquè no toca avui per exemple el plàstic i la gent ho deixa a terra perquè no té lloc per guardar-ho a casa o simplement han oblidat la targeta. Girona m’enamora s’ha convertit en un Girona fas fàstic, una ciutat tercermundista. Una pena i més tenim en compte que ens han apujat la quota de la deixalleria.
