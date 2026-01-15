Opinió
No em surten els números...
Fa unes setmanes, l’Ajuntament de Girona va anunciar a través de les xarxes socials una sèrie de xifres argumentant, o almenys intentant-ho, que durant tot l’any es fa manteniment del clavegueram. En aquest sentit, informava que durant el 2025 s’havien netejat 13.516,60 metres lineals a la xarxa de clavegueram, altres 6.135 metres lineals de reixes i 11.255 embornals. Aquest anunci arribava en el moment que hi havia una alerta per fortes pluges. Darrerament, les alertes per tempestes i pluges intenses es repeteixen. Però, sincerament, no em surten els números. O, almenys, la realitat que es pot veure pels carrers no és la mateixa. A banda d’acumular-se les deixalles als voltants dels contenidors de diferents barris i també del centre de Girona, tothom pot veure diàriament com s’apilonen grans quantitats de fulles tant a les voreres com precisament als embornals. Les fulles tapen en molts carrers -fins i tot les principals vies de comunicació- les reixes dels embornals. A més, quan el terra és humit provoquen moltes patinades. Molta propaganda i anunci de neteja, però la sensació que té gran part de la ciutadania és una altra, totalment diferent. A Girona s’acumulen les bosses d’escombraries i tota mena de deixalles al carrer. I les fulles també. A banda de suposar un problema sanitari i d’oferir una imatge lamentable, en el cas de les fulles comporta un perill quan les pluges són molt intenses i els embornals no tenen prou capacitat per engolir l’aigua. Ho hem vist i patit recentment durant la pluja caiguda durant el desembre. Cal més intervenció als carrers i que es vegin els resultats.
