Opinió
El Fontajau de «Nadal, cabró, ...»
«Nadal, cabró, volem un pavelló». El crit ressonava fort a Palau Sacosta i, amb el llavors Canal 33 fent el partit entre el Valvi i el Joventut en directe, a milers de menjadors de tot Catalunya quedava clar que Girona tenia un pavelló ple de goteres i desfasat per a l’esport professional. Els crits contra l’alcalde, que aquell dia no era a Palau, i l’altaveu televisiu van ser l’espurna de la qual va néixer Fontajau. Menys de tres anys després, i abans que l’antiga estrella de l’NBA Moses Malone fes la cistella inaugural, Nadal treia pit: «Fa uns anys a Palau em cridàveu ‘Nadal, cabró, volem un pavelló... doncs aquí el teniu!’».
Avui, Fontajau continua sent un gran pavelló per gaudir del bàsquet en directe. La idea dels seus arquitectes -Esteve Bonell i Josep Maria Gil- ha envellit molt bé i, des de qualsevol de les seves poc més de 5.000 cadires, es veu perfectament la pista. Ara bé, sort que l’afició de l’Uni és de les més fidels i educades que hi ha a Europa. Perquè l’espectacle d’aquest dimecres, amb un partit d’Eurolliga (Girona-Galatasaray) començant 55 minuts tard per una nova avaria als marcadors, també hauria merescut algun crit més enllà dels quatre o cinc «burros» que es van sentir. I, de moment, encara que com Nadal en el seu moment amb el Valvi-Joventut del 1991 a Palau Sacosta, Lluc Salellas tampoc era dimecres a la llotja, el pavelló i la inversió necessària per al manteniment del seu equipament continuen sent responsabilitat municipal.
El despropòsit de dimecres va ser molt exagerat. Però el passat diumenge, el Girona-Baskonia ja es va haver d’aturar un parell de cops per problemes en els rellotges de sobre les cistelles. I, pocs dies abans, un altre partit de l’equip masculí va estar a punt de suspendre’s per l’apagada d’un parell de focus de llum. Marcadors, il·luminació, uns altaveus que fa anys que no permeten entendre bé el que es diu per la megafonia, la calefacció de la qual ja es queixava Svetislav Pesic fa un parell de dècades... Fontajau ha envellit bé; la inversió en el seu manteniment no ha evolucionat tant bé. I això ja no és només culpa de Salellas, que la té ara. Perquè fa bastant més de dos anys i mig que no s’inverteix prou a Fontajau.
