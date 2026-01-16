Opinió
El futur de la Nova Bauhuaus Europea
Arreu d’Europa, els llocs que considerem la nostra llar estan canviant. Cada vegada costa més trobar un habitatge assequible. Les conseqüències del canvi climàtic afecten la nostra vida quotidiana. Les noves tecnologies reestructuren la nostra manera de viure, treballar i aprendre. En moments com aquests, és natural que la gent es pregunti: el meu barri continuarà sent un entorn familiar demà? Tindran els meus fills o nets una casa on se sentin segurs?
Aquestes preguntes toquen aspectes centrals de la Nova Bauhaus Europea. Aquesta iniciativa es va crear per ajudar les persones, les comunitats i les empreses a planificar un futur amb el qual es puguin identificar: un futur sostenible, inclusiu i arrelat en la qualitat de vida. El que va començar com una simple idea fa cinc anys s’ha convertit en un moviment, amb gairebé dues mil organitzacions i més de set-cents projectes arreu d’Europa i fora d’ella, tots impulsats per persones que demostren que el canvi pot ser quelcom que determinem plegats.
Arreu d’Europa, la imaginació de la ciutadania i de les empreses innovadores ja està construint el futur de les nostres ciutats. A Luxemburg, les runes es transformen en maons impresos en 3D per a nous edificis. Espanya també compta amb excel·lents exemples de projectes innovadors, com el que estan desenvolupant joves empresàries de Sevilla per convertir les pells de taronja en material d’envasament sostenible, o el prototip de la primera casa d’argila fabricada amb impressió 3D, desenvolupat a Catalunya. A Alemanya, s’han format grups d’estudiants que dissenyen plegats i construeixen la seva llar, des de l’esbós fins a l’últim clau, amb materials sostenibles. A Grècia, s’està portant a terme un projecte de reconversió d’una escola de muntanya de 1955 en un taller d’aprenentatge de tècniques tradicionals de restauració.
Aquests projectes demostren una creativitat que ja s’ha posat en marxa arreu d’Europa. En conjunt, també posen de manifest una cosa important: a Europa no hi falta la innovació. Ha arribat el moment de construir sobre aquests fonaments i ampliar l’escala de la nostra activitat. Hem proposat estendre la Nova Bauhaus Europea dins l’estratègia de la Comissió sobre habitatge assequible. L’objectiu és senzill: contribuir a fer que aquestes idees continuïn estenent-se, s’expandeixin més ràpidament i arribin a les comunitats que més les necessiten.
Volem que el moviment de la Nova Bauhaus Europea creixi i se centri en tres prioritats: reforçar la sostenibilitat, la circularitat i la innovació en els espais que construïm, renovem i reconvertim. Ampliarem el conjunt d’eines existent per facilitar aquesta expansió, especialment allà on la necessitat d’habitatges assequibles i sostenibles és més gran, i adaptarem l’espai on vivim al canvi climàtic. Per exemple, davant l’augment dels fenòmens meteorològics extrems -des de tempestes de neu fins a inundacions, sense oblidar les sequeres- com a conseqüència del canvi dràstic dels patrons meteorològics, hem de replantejar i redissenyar la infraestructura urbana. Hem d’adaptar la nostra manera de viure, incloses les nostres futures llars, per reforçar la resiliència dels nostres barris i comunitats arreu d’Europa.
