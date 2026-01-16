Opinió
En Julio Iglesias sabia coses
Dedicat a en Pau, metge i amic, amb molts ànims
De tot el cas Julio Iglesias, el que més em crida l’atenció és això de demanar-li a l’assistenta que li fiqués la llengua a l’ullet per a ajudar-lo a agafar el son, cosa que li era difícil a causa del mal d’esquena. Si les llepades a l’anus tenen un efecte adormider en el cantant, es dedueix que el mateix li passa a tothom. El món fa dècades que gasta diners en somnífers i resulta que hi ha sistemes molt més naturals per a quedar-se adormit com un beneït. Per què s’ha estat ocultant aquest somnífer procedent de la naturopatia? Tenia la indústria farmacèutica coneixement de les virtuts anestèsiques del petó negre i l’ha mantingut en secret per a continuar venent Zolpidem i Lorazepam? D’on va treure un espanyol universal com Julio Iglesias aquesta informació i per què no la va compartir amb la humanitat, sabent que això l’hauria ajudat a assolir el Nobel de Medicina? Moltes són les preguntes que les revelacions de la fàmula ens posen al davant.
Ni tan sols Quevedo, en el famós opuscle Gracias y desgracias del ojo del culo, va esmentar els efectes anestèsics de tan negre indret, però alguna cosa devia sospitar sobre les seves facultats si va escriure que «el ojo del culo, él por si solo, es mejor y de más provecho que los ojos de la cara». No hi ha dubte que el genial madrileny ja insinuava fa 400 anys que els ulls de la cara, per més que siguin els que s’enduen la fama -quantes poesies se’ls han dedicat, i que poques a l’ullet-, res poden contra l’insomni, al contrari del seu homòleg del darrere, però ha hagut de ser el nostre Julio Iglesias qui ho confirmés. Empíricament, que és com fa les coses un investigador espanyol, suplint la falta de mitjans amb empenta.
Resulta paradoxal que un cantant capaç d’adormir tothom quan agafa un micro, necessiti l’ajuda d’una assistenta amb do de llengües per a quedar-se adormit, si bé és de celebrar que algú amb possibles aposti per solucions naturals, sempre tan desprestigiades entre els científics. Tal vegada gràcies a l’exemple de Julio Iglesias la gent deixarà de sobremedicar-se i mirarà cap a remeis que han estat sempre aquí, a l’abast de la mà, però han estat constantment ignorats per no se sap quins espuris motius, probablement econòmics. Cosa diferent és si entre les atribucions d’una minyona hi ha la d’adormir de tan plaent manera al senyoret, però aquest seria tema a tractar en una columna de caràcter laboral i la que estan vostès llegint és de temàtica mèdica, com suposo han observat. En aquest sentit, aprofitant que fa un parell de dies estàvem esmorzant junts, em vaig permetre consultar amb un amic, metge de família, per a saber què opina la ciència de la nova tècnica somnífera, i si aconsella practicar-la.
- Home, mal no te’n farà, és el bo que té la medicina natural- va respondre, després de refer-se de la sorpresa que li va causar la pregunta i apartant del plat una cuixa de conill massa semblant a una natja humana.
El principal problema que li trobo al sistema somnífer Iglesias és que, en tractar-se de medicina natural no entra per la Seguretat Social, no hi ha recepta, un no pot anar a la farmàcia i demanar-li al farmacèutic que li tregui de la rebotiga a algú que li fiqui la llengua al darrere, almenys fins que el Col·legi de Metges no ho homologui o fins que surti publicat al The New England Journal of Medicine. És un sistema restringit a les classes altes com el senyor Iglesias (Julio o Pablo tant li fa, tots dos tenen diners de sobres per a adormir-se així), o a les classes baixes amb un cònjuge -o amic, o veí- sol·lícit, tot i que molt sol·lícit s’ha de ser per a col·locar el nas entre les natges d’un octogenari. La meva senyora mare, per exemple, pren cada nit mitja pastilla per a dormir, i m’he permès ocultar-li la notícia perquè no vulgui substituir la píndola pel sistema natural, sobretot tenint en compte que a casa només compta amb una gata.
No és casual que el descobridor de la nova manera d’agafar el son sigui espanyol. Llepar culs és l’esport patri, tant entre la classe política com en el gremi del periodisme es practica amb profusió i amb força fortuna, tot i que no en sentit literal, o no sempre.
