Opinió
L’estratègia dels fags
El resultat de prendre antibiòtics sense solta ni volta és que els bacteris s’estan tornant resistents i immunes. Segons els especialistes sanitaris, les infeccions per bacils que no responen a cap tractament seran la primera causa de mort cap a l’any 2050. El 2025, unes 5.500 persones van morir als hospitals espanyols per aquest motiu. Per posar-nos en context, la xifra és tres vegades superior a la dels morts per accidents de trànsit. Un escenari poc encoratjador. Gairebé catastròfic, si no fos per l’aparició dels meus nous millors amics, els fags. Aquests animalons invisibles, que van ser descoberts fa més de 50 anys, es troben, entre molts altres llocs, a la nostra pròpia microbiota. Són virus bons que s’introdueixen dins dels bacteris dolents i els destrueixen des de dins. És a dir, són una mena de cavall de Troia defensor de la nostra bona salut i integritat. La Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica ha demostrat que, a diferència dels antibiòtics que ho arrasen tot, els fags són capaços d’aniquilar únicament el bacteri per al qual han estat preparats. Menys molèsties estomacals i menys atacs massius a la totalitat de la nostra flora intestinal. Els meus millors amics són professionals d’elit i on posen l’ull posen la bala.
En acabar de llegir la notícia vaig sospirar. Per fi alguna cosa positiva i lluminosa entre tanta foscor. Vivim amb la pressió mediàtica generada per la situació a Veneçuela, Groenlàndia, Ucraïna, Mèxic, Rússia o l’Iran. Ens angoixa veure una OTAN que assenteix i consent, una Unió Europea que sembla que juga a futbol aficionat o uns agents de control d’immigració americans que són el nou costat fosc de la Força de Star Wars. Davant d’aquest escenari, assabentar-me de l’existència d’uns virus bondadosos capaços d’eliminar els superbacteris, hàbils per aixafar els gèrmens resistents i superpoderosos, m’ha fet imaginar que cadascun de nosaltres podria convertir-se en un fag i fer alguna cosa per aquest món cruel. En l’àmbit de la política internacional, se m’acudeixen dos paral·lelismes.
Cal ser valent per sortir al carrer, caminar homes i dones junts i en ramat i cridar «Mort a Khamenei». Les dones anònimes que, en la seva lluita per derrocar la superbacteria dictadora, cremen els seus hijabs i s’arrisquen a perdre la vida són heroïnes.
L’alcalde demòcrata de Minneapolis, Jacob Frey, va demanar a la ciutadania estar a l’altura, després de la mort de Renee Nicole Good per trets d’agents d’immigració. Podria haver incendiat la ciutat reivindicant venjança, però va sol·licitar fer front a l’odi amb amor, a la desesperació amb esperança ia la injustícia amb justícia constitucional.
Avui dia, la seva actitud sembla poesia. I és que no sé si hi ha algú capaç de parar els peus a Donald Trump, però crec que, tant els seus com els altres, tenen una mica de responsabilitat. Qualsevol que valori la concòrdia i aspiri a la continuïtat de la nostra espècie hauria d’aprendre de l’estratègia del fag. n
