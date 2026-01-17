Opinió | CARTES
"Potser és moment de reflexionar sobre com es gestionen aquestes notificacions si realment es vol millorar la seguretat viària i no només incrementar els ingressos municipals"
L'autor es queixa que les multes per excés de felicitat a la ciutat arriben massa tard
Multes avumulades i radar: prevenció o recaptació, Sr. Lluc Salellas?
Conchita López Sánchez | Salt
Aquest passat 13 de gener he rebut a casa tres multes de trànsit a Girona per circular a 38 i 39 km/h en un tram limitat a 30 km/h, a l’Avinguda Josep Tarradellas de Girona, on hi ha radars. Les infraccions corresponen als mesos de setembre i de novembre! però les notificacions han arribat totes juntes aquest 13 de gener com dic. He pogut comprovar, a més, que existeix una altra sanció del mes de desembre encara pendent de notificació! i que m’arribarà també, vamos! Aquest mes sí que tindré una bona pujada de gener. No discuteixo ni el límit establert ni les sancions, que ja han estat abonades. Però sí que qüestiono el sistema: si la primera infracció es notifica mesos després, es perd completament qualsevol efecte preventiu. Si hagués estat informada a temps, hauria corregit immediatament la meva conducció i no s’haurien produït les sancions posteriors.
Des del moment en què he tingut coneixement de les multes, he ajustat estrictament la meva conducció en aquest tram. Per això, costa entendre quina finalitat té continuar tramitant sancions antigues que encara no han estat notificades.
Quan es sancionen excessos lleus de velocitat i es retarden les notificacions durant mesos, el missatge que rep el ciutadà no és de seguretat viària ni de pedagogia, sinó de recaptació.
Potser és moment de reflexionar sobre com es gestionen aquestes notificacions si realment es vol millorar la seguretat viària i no només incrementar els ingressos municipals. Sr. Alcalde de Girona, aquesta reflexió va per vostè.
