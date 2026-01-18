Opinió
Emma Riverola
Flors de plàstic per a Europa
Blau, vermell o fúcsia són els colors que s’endevinen en aquestes flors ja descolorides. No van alegrar mai una casa, no van tenir un gerro que les acollís ni un plomall que les deslliurés de la pols. Es van quedar allà, en la intempèrie més extrema, fins que el temps els va robar els colors. Flors de cementiri, inerts testimonis sobre una autèntica epidèmia que assola els groenlandesos, especialment els joves inuits.
L’enorme illa enclavada entre l’oceà Atlàntic i l’oceà Glacial Àrtic és un dels territoris amb més taxa de suïcidis del món. Si la taxa mitjana anual és de nou suïcidis per cada 100.000 persones (a Espanya ronda els set), a Groenlàndia va assolir els 81,3 entre 2015 i 2018. Als anys 80, la taxa va superar el 100. L’estadística es materialitza en aquestes tombes numerades, sense noms ni dates, els dos esborraments per l’estigma del suïcidi.
Sobre aquestes morts escriu Niviaq Korneliussen a la seva dura, bonica i excel·lent novel·la El Valle de las Flores (Editorial Sexto Piso, 2025). L’autora assenyala un passat colonial de desarrelament i abusos com el germen d’una espiral negativa i contagiosa. El text es divideix en 45 capítols, cada un encapçalat per un text breu, un cop de puny, sobre un suïcidi. 45 capítols numerats de gran a menor. Un tràgic compte enrere.
Trump també està sotmetent la Unió Europea (UE) a un inquietant compte enrere. Les seves diàfanes declaracions a favor d’apoderar-se de Groenlàndia representen un desafiament al territori autònom, a Dinamarca, a la UE i a la mateixa supervivència de l’OTAN. Tot i que emmarca el seu interès en la seguretat nacional, l’argument és dèbil.
En virtut d’un acord segellat en la Guerra Freda, els Estats Units ja gaudeixen d’un ampli accés militar a Groenlàndia que podria ampliar sense problemes. És evident que el seu interès està posat en aquesta promesa de grans jaciments de minerals de terres rares -vitals per a les indústries d’alta tecnologia- que ajudarien els EUA a reduir la seva dependència de la Xina. Groenlàndia no vol vendre. Dinamarca no pot fer-ho per l’estatut d’autogovern groenlandès. Trump vol l’illa. I la possibilitat d’una intervenció armada manté en suspens la UE. ¿Com arribar a un acord de pau per a Ucraïna i frenar les ànsies expansionistes de Putin sense el suport dels EUA? Davant l’assetjament, Europa es manté com un animal enlluernat per uns fars que s’aproximen a gran velocitat. El compte enrere ja ha començat. 45, 44... 23... 15...
El temor i el desànim són municions poderoses, i Trump ho sap. La seva política -amenaçadora, desconcertant i violenta- treballa per provocar aquestes emocions més enllà dels seus actes. Groenlàndia és un pas més en la seva estratègia. Vol que Europa se senti miserable i impotent. Tan feble que accepti totes les seves exigències: via lliure a les seves tecnològiques i despesa en defensa. És possible que el final de la UE estigui a la cantonada, però la paràlisi té molt de suïcidi prematur. Sobre la seva tomba només en quedarien unes tristes, tristíssimes flors de plàstic.
Subscriu-te per seguir llegint
- POLÈMICA: Un bar comença a cobrar 10 euros per veure els partits en el seu local
- «Pensava tenir un sobresou del futbol; i ara estic a un pas de viure'n al 100%»
- «Jo no volia ser monja, vaig pensar que no aguantaria ni un dia»
- Acomiaden un treballador per negar-se a fer la pausa de l'entrepà: la justícia avala l’empresa
- La Policia Municipal d'Olot, pionera a Catalunya en participar en un intercanvi formatiu amb la Nacional Francesa
- El vestidor del Reial Madrid calla davant Arbeloa, 'el 'xivato' de Florentino
- Troben un cadàver a Roses que podria ser el de la dona de 78 anys desapareguda fa més de 10 dies
- En Julio Iglesias sabia coses