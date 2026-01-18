Opinió
Quan baixa una persiana, baixa part del barri
Hi ha una escena quotidiana que diu més sobre economia que molts informes: una persiana que puja a les vuit del matí. Al darrere hi ha una persona amb son, amb factures, amb una il·lusió que no surt als pressupostos i una fragilitat que no apareix a cap memòria anual. Obrir una botiga, un forn, una llibreria o un petit taller és, en el fons, un acte de confiança: confiança que hi haurà gent al carrer, que el barri respirarà, que demà tindrà una mica de sentit.
Quan parlem d’economia local sovint fem números, però el que hi ha de veritat és vida. La botiga que coneix el teu nom. El bar que et pregunta com estàs. El comerç que aguanta l’hivern quan el carrer es buida. No és només «activitat»; és comunitat. I per això, quan el petit comerç trontolla, el que s’erosiona no és només el PIB municipal: s’erosiona la textura humana d’una ciutat.
Però aquí ve la incomoditat: a escala municipal, moltes vegades el comerç no competeix només amb altres comerços. Competeix amb el marc. Amb la norma que canvia, amb la llicència que s’allarga, amb l’obra que s’eternitza, amb la taxa que cau com una gota persistent. De vegades n’hi ha prou amb una cosa aparentment menor –una obra que talla el carrer tres mesos, una terrassa que queda encallada en un informe, una nova ordenança d’horaris– perquè un negoci passi de viable a fràgil. És llavors quan la pregunta deixa de ser econòmica i es torna moral: quin tipus de ciutat volem ser?
Perquè una ciutat pot perseguir la perfecció i, alhora, quedar-se sense vida. Pot tenir la vorera impecable i el carrer trist. I això passa quan confonem l’urbanisme amb l’ànima: quan pensem que governar és només ordenar, i ens oblidem que governar també és cuidar.
La política municipal, quan és bona, fa de pont: dona certesa, facilita, escolta, acompanya. Quan és dolenta –encara que sigui per excés de zel– es converteix en un competidor involuntari. No per maldat, sinó per desconnexió. I la desconnexió és letal en el comerç petit, perquè el comerç viu de dies concrets: del cap de setmana, del mercat, del pagament de nòmines, del mes que ve. Un retard administratiu no és un «tràmit»: és una setmana sense caixa. Una obra no és «millora urbana»: pot ser tres mesos sense pas. Una interpretació rígida no és «seguretat jurídica»: pot ser una persiana que baixa.
Hi ha qui diu que el comerç s’ha d’adaptar, com si adaptar-se fos sempre virtuós. Però adaptar-se també pot ser una forma de rendició quan el terreny canvia constantment. A vegades no és que el botiguer no sàpiga innovar; és que està esgotat de justificar-se. I una ciutat que esgota els seus petits emprenedors està esgotant el seu propi futur, perquè el futur no es fa només amb grans projectes: es fa amb la suma de petites persistències.
La ciutat viva –la ciutat humanista– no és la que elimina el conflicte. És la que el gestiona amb empatia i intel·ligència. És la que entén que el comerç local no és un decorat per a turistes ni una nostàlgia romàntica: és infraestructura social. Fa seguretat, fa cohesió, fa barri, fa mirada. Quan el petit comerç desapareix, el carrer es torna més anònim. I quan el carrer es torna anònim, es torna més insegur i més fred. És una pèrdua que no entra en cap partida comptable, però que tots notem.
Per això, abans de fer campanyes de «compra al barri», hi ha una pregunta més fonda: estem construint una ciutat per viure-hi o una ciutat per gestionar-la? Estem fent normes per ordenar el carrer o per ajudar que el carrer sigui habitable? Estem pensant l’economia local com un problema a controlar o com una vida a sostenir?
Al final, el debat no és «economia versus política». El debat és si la política municipal entén que l’economia local és, en essència, una forma de relació humana. I que, quan una persiana baixa per última vegada, no només es perd un negoci: es perd un tros de conversa, una rutina, una confiança petita però imprescindible.
Una ciutat no és un reglament. És la gent. I la gent necessita carrers que funcionin, sí, però sobretot necessita carrers que respirin.
