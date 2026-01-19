Opinió
Josep Antoni Triviño
Els últims petits ramaders i pagesos gironins
L’escriptor, poeta i filòsof francès Paul Valéry escriví al segle dinou: «La política és l’art d’evitar que la gent es preocupi del que li pertoca». A dretcient d’aquest pensament em voleteja pel meu cap calb la idea que això és precisament el que estan fent la majoria dels polítics mandataris de la Unió Europea que han assolit l’acord amb Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai), amb la contribució entusiasta dels governs dels països del nord d’Europa, a més d’Alemanya i Espanya.
S’ha escrit d’allò més sobre els beneficis i perjudicis d’aquest acord; jo ho resumiria, d’una manera tal vegada simple, com un bescanvi de mercaderies entre la Unió Europea i aquests països d’Amèrica Llatina, augmentant les exportacions de països d’Europa d’automòbils, maquinària industrial i productes químics i farmacèutics, a canvi d’augmentar les exportacions dels països de Mercosur cap a Europa de soja, blat de moro, ordi, arròs, fruites fresques, fruits secs, llegums, cafè, té, vi i carn vacuna i aviària.
Aquest eufemisme de les «salvaguardes» crec que no deixa de ser un «empassa-la» a canvi d’una almoina. Un cop més els petits ramaders i pagesos gironins han demostrat el seu malestar i la seva preocupació per la pròpia subsistència tallant carreteres. Aquesta vegada li ha tocat al conseller català de torn, Òscar Ordeig, la feixuga tasca de negociar, de part del ministre del ram espanyol, en Luis Planas, l’obertura de les carreteres. I tot seguit s’imposarà, novament, l’oblit mediàtic. De segur les víctimes, com sempre, seran una altra vegada els menys influents d’aquesta immensa «moneda de canvi», els petits ramaders i els modestos pagesos «de províncies» no ja de Catalunya i la resta d’Espanya, sinó tanmateix de tots els països mediterranis.
Tant de bo m’equivoqui però soc del parer que tots aquests petits ramaders i pagesos valents, pertinaços i treballadors podrien ser els últims, si no ho remeiem tots plegats amb els nostres vots. Mentrestant ves a saber quines costelles de vedella, pollastres o fruites menjarem. Salut!
Subscriu-te per seguir llegint
- El consell d'un expert en seguretat que sorprèn els usuaris: No deixis la clau al pany a la nit
- La Policia Municipal d'Olot, pionera a Catalunya en participar en un intercanvi formatiu amb la Nacional Francesa
- POLÈMICA: Un bar comença a cobrar 10 euros per veure els partits en el seu local
- «Pensava tenir un sobresou del futbol; i ara estic a un pas de viure'n al 100%»
- Els Mossos xifren en 400 els multireincidents que delinqueixen a la Regió de Girona
- «Jo no volia ser monja, vaig pensar que no aguantaria ni un dia»
- Un assessor de Mazón 45 minuts abans de l’Es Alert: «Hi haurà un munt d'afectats»
- Veïns de Salt ja havien entrat una instància a l'Ajuntament queixant-se dels sorolls de l'autopista