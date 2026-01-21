Opinió
Els idiotes
Quan formes part de la baula feble d’una comunitat, acabes prenent molta consciència de com funcionen els patrons de conducta dels que et fan la vida impossible. Són aquells que riuen sota el nas amb la teva sola presència, els que fan comentaris amb segones en veu alta per buscar-te una reacció i els que t’encerclen a l’hora del pati perquè et sentis intimidat. Uns quants anys enrere, aquests ramats no tenien nom definit, ni tampoc en tenia el que et feien. Ara es coneix com a bullying, o també com a assetjament escolar, i en el seu dia s’atribuïa més a les dinàmiques pròpies de les relacions infantils que no a la voluntat explícita de fer mal a una altra persona. Per això, quan en paties i expressaves el dolor que et provocava, normalment s’apel·lava a les «coses de nens» i es donaven dos consells bàsics. El primer, provar de passar desapercebut, que en el fons era el més complicat perquè no depenia de tu. El segon, tornar-t’hi, però en aquesta vida poca gent inicia una baralla per perdre-la. Amb el pas dels anys, els teus assetjadors creixen, com ho fas tu, i segurament els acabes perdent de vista. Però el dolor persisteix i també l’habilitat per detectar-los a molta distància. Per tant, qualsevol que ho hagi patit acaba determinant que l’evolució més gràfica d’aquest tipus de violència són les xarxes socials. Aquí, els atacants es disfressen d’ocurrents, d’intel·lectuals i fins i tot de filòsofs, però la seva manera de tractar els altres i les seves discrepàncies són exactament les mateixes que convertien l’hora del pati en un infern físic i emocional. Van d’empàtics i d’enginyosos, però al final no poden dissimular que gaudeixen de la humiliació aliena. I sempre ho fan de forma grupal, envoltats de presumptes amics que els riuen les gràcies i posen el crit al cel quan els qüestionen. El pitjor de tot és que aquests idiotes, sigui el líder o els seus sequaços, aconsegueixen ocupar poltrones d’opinió i es creuen legitimats per disparar contra qualsevol. Quin món, aquest.
