Opinió
Rebels patètics d’escombraries
L’anterior alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, afirmava que la ciutat estava neta i que la brutícia se centrava al voltant dels contenidors. Era una manera de remarcar que, en part, la culpa d’aquella imatge era dels ciutadans incívics que deixaven bosses d’escombraries o cartons a terra. Un dia fins i tot va comentar que, després d’un llarg trajecte a peu, no havia trobat ni un sol paper a terra.
El temps va passar, el govern va canviar i Guanyem va entrar al nou executiu assumint l’àrea de residus . Ho va fer amb un sistema de contenidors que s’obrien amb targeta -contracte redactat per Junts i ERC amb el vot en contra de Guanyem- i amb limitacions sobre les fraccions que es podien llençar segons el dia. El model, polèmic des del primer dia, va acabar generant una mala imatge en molts barris.
El nou govern ha modificat el contracte permetent llençar totes les fraccions cada dia, amb targeta identificativa. Entremig, l’Ajuntament ha sancionat l’empresa de recollida i s’ha produït un repartiment de responsabilitats per la mala imatge de la ciutat entre el consistori, la concessionària i la ciutadania.
És evident que no es pot criminalitzar la ciutadania en general. Tot i que l’incivisme existeix, no explica contenidors desbordats durant dies sencers. Probablement el servei està mal dimensionat i li falten treballadors; alguna cosa -o més d’una- no funciona de manera estructural. Però si posem el focus només en la ciutadania, els incívics hi eren amb Madrenas i Berloso, hi són amb Salellas i Cot, i hi seran. Seguirem obrint el contenidor d’envasos i hi trobarem cartó, plàstics a l’orgànica i menjar al contenidor blau. I també hi haurà els patètics rebels que continuaran deixant la bossa a terra. Sense tots aquests, seria més fàcil desemmascarar la realitat.
