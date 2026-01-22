Opinió
Toca «melonitzar» Abascal
S’acosta, això diuen les enquestes i les apostes, un canvi d’era en la política espanyola. Trigarà sis, dotze o divuit mesos, però només els sanchistes més fervorosos estan convençuts que els astres es tornaran a alinear per permetre que el projecte Victor Frankenstein pugui continuar.
Aquest canvi d’era passa, com ja han anticipat moltes autonomies, perquè a Madrid -és a dir, Carrera de San Jerónimo- el PP aconsegueixi arribar al Govern amb el suport de Vox. Això passarà, tant sí com no, si Vox té els seus ministres i, ves a saber, un vicepresident. Al cap i a la fi, si el PSOE va donar una vicepresidència a una comunista, Yolanda Díaz, i ministeris a qui la massacre comesa pels aiatol·làs iranians contra la seva població els importa un rave, tant és que la ultradreta tingui o no tingui carteres. L’altra opció, que un PSOE -dessagnat, ferit de mort i ja sense Pedro Sánchez- pacti amb el PP un Govern de coalició només ho volen els utòpics i il·lusionistes. Si Sánchez -havent guanyat Alberto Núñez Feijóo les eleccions- no va voler fer-ho el 2023, per què hauria de passar en un futur pròxim?
Per anar preparant aquest canvi ja ha començat la campanya per reformular i matisar la marca presidida per Santiago Abascal. I això, els portaveus mediàtics dels mitjans de centredreta i dreta extrema que tant abunden a la capital d’Espanya, ho estan batejant oficiosament amb una bonica expressió: «Toca melonitzar Abascal».
Això no significa, com va pensar una persona a qui vaig esmentar aquesta frase, col·locar dos melons al polític basc (va néixer a Bilbao el 1976), sinó intentar que el cap de la ultradreta giri una mica el volant cap a la dreta, tal com ha fet Giorgia Meloni a Itàlia. La líder transalpina, primera ministra del país des de l’octubre del 2022 gràcies a pactes amb altres formacions, admiradora del creador del feixisme, Benito Mussolini, no actua ni diu el mateix que ahir. Abans, el seu discurs polític acollia tots els tics de l’autoritarisme i antieuropeisme nacionalista. Ja abans de la seva victòria electoral va anar depurant, almenys en les formes, uns missatges que ha continuat moderant, política exterior inclosa, des que es va instal·lar al palau Chigi, la Moncloa italiana.
Les fotografies de fa dues setmanes entre Meloni i Abascal, la visita d’ella a la seva residència de Madrid, no són casualitat. La campanya està en marxa per demostrar que Vox és un xai ben manyac amb pell de llop. Que no se l’ha de témer perquè, «escolti’m», Itàlia no havia estat mai tan estable i tan ben governada. No és tàctica, sinó estratègia. Anar guanyant pes electoral en les pròximes eleccions autonòmiques, tornar a negociar-ho tot on faci falta (és el camí d’Extremadura i passarà el mateix a l’Aragó, Castella i Lleó i Andalusia al llarg d’aquest any) i esperar la traca final quan toquin les generals. Un Vox melonitzat abans de temps per no espantar. És igual que el xai tingui els ullals llargs o que Espanya i Itàlia, encara que s’assemblin, tinguin diferències substancials, començant per la governança territorial.
