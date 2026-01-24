Opinió
Apostar per la neteja
Els primers dies de l’any, els veïns de Girona vam rebre a la bústia un fulletó publicitari de l’Ajuntament amb l’eslògan «Fem-ho més fàcil, fem-ho més bé» on s’explicava a la ciutadania que, tal i com ja s’havia anunciat, aquest 2026 es procediria a millorar el sistema de recollida de residus. Val a dir que estan complint i de fet ja s’ha començat a instal·lar a Santa Eugènia la nova generació de contenidors que en els dies a venir s’aniran distribuint a tots els barris de la ciutat. La gran novetat respecte dels anteriors és que els nous es podran obrir les 24 hores del dia amb separació de fraccions la qual cosa facilitarà, diuen, el reciclatge. Tant de bo el nou sistema serveixi per complir els nobles propòsits anunciats i la imatge de la ciutat millori, però em temo que el fet de mantenir el sistema de l’obertura mitjançant l’ús de la targeta, clauer o mòbil, no sigui suficient per poder revertir l’endèmic problema de la brossa acumulada al peu dels contenidors.
És evident que els problemes de Girona han estimulat a d’altres ajuntaments a buscar solucions i propostes de neteja que siguin les més adequades als seus respectius municipis. En aquest envit per a una millor aposta, l’alcalde de Figueres va anunciar fa uns dies els detalls de la nova concessió del servei de recollida de residus a la capital de l’Alt Empordà que operarà la companyia Fomento de Construcciones i Contratas (FCC) durant 8 anys per un import de 38 milions d’euros. A l’acte de presentació, la regidora de Serveis Urbans Carme Martí va doblar l’aposta pel nou servei afirmant que «A Figueres no es repetiran les imatges com les de Girona», una asseveració agosarada però que el mateix alcalde Jordi Maquef va recolzar tot garantint als usuaris un fàcil accés als nous contenidors ja que les restriccions d’ús (targetes d’obertura) probablement no seran necessàries i, per tant, s’eliminaran de facto les penoses imatges de pilons de brossa rodejant els contenidors com passa a la ciutat tres vegades immortal. És probable que aital novetat provoqui una disminució inicial dels índex de recollida selectiva, però l’Ajuntament creu que amb la implantació del porta a porta o la recollida diària de les fraccions resta i orgànica dels establiments generadors de residus compensaran un possible dèficit en el còmput del reciclatge.
Evitarà Figueres «els problemes de Girona»? La veritat és que a priori no deu ser gaire difícil superar-la en aquesta qüestió de la neteja. De fet, ja l’ha superat en d’altres escenaris, especialment en qüestions relacionades amb l’incivisme, la seguretat ciutadana, la lluita contra la reincidència o l’aplicació d’un protocol anti-ocupacions per fer fora als il·legals en 24 hores. Jordi Masquef és un alcalde a qui no li ha tremolat el pols a l’hora d’incrementar la instal·lació de càmeres de videovigilància o de dotar la Guàrdia Urbana de pistoles tàser i detectors de metalls. «Seguretat i convivència» és un dels eslògans que li agrada repetir i que segurament aplicarà tan bon punt es posi en funcionament el nou sistema de recollida de residus com podria ser, per exemple, donar ordres a la policia local perquè durant un determinat període de temps prioritzi la vigilància de possibles actes incívics a redós dels nous contenidors. Una directriu que a Girona o no s’ha donat o ha trigat massa i d’això en plora la criatura.
És cert que les apostes de rivalitat entre les dues ciutats sempre s’han decantat a favor de la capital provincial, però també ho és que darrerament s’han anat equilibrant i no només en la qüestió comercial amb el suport de Figueres a les empreses locals, sinó també en la cultural (obertura de la Casa Natal de Salvador Dalí, ampliació, compra i cessió de l’edifici del Museu del Joguet, rehabilitació del Casino Menestral..) o l’organització de grans esdeveniments. Varen perdre el Museu del Cinema i la centralitat de l’estació de l’AVE, però la capital de l’Alt Empordà ha anat superant entrebancs mercès una bona gestió política i un interès creixent perquè imperi el sentit comú en la presa de decisions. Se’n sortiran ara amb el tema dels residus? Potser no ho tindran fàcil però els errors de Girona podran servir-los de cívic incentiu.
