Opinió
Discriminació lingüística en una botiga gironina: "No demanava cap privilegi, només ser atesa en la llengua oficial i pròpia del país"
L'autora afirma que la situació "em va generar desconcert i una sensació evident de manca de respecte"
Envia la teva carta
Considero necessari exposar una situació viscuda recentment en una coneguda botiga de torrons de la meva població (Figueres), que il·lustra un tracte lingüístic que massa sovint patim els catalanoparlants. Mentre esperava el meu torn, la dependenta atenia uns clients francesos amb un francès impecable, oferint-los explicacions detallades i un servei acurat. Em va semblar un gest professional i del tot lloable.
Tanmateix, quan em va tocar a mi, tot i que el tracte va ser correcte, la dependenta no va utilitzar en cap moment el català. El més sorprenent és que, quan li vaig preguntar si parlava la llengua, em va respondre diverses vegades —en castellà— que sí, que la parlava. Malgrat aquesta afirmació, no li vaig sentir ni una sola paraula en català. La situació em va generar desconcert i una sensació evident de manca de respecte: no demanava cap privilegi, només ser atesa en la llengua oficial i pròpia del país, tal com estableix la normativa vigent.
Arran d’això, vaig enviar un correu a l’empresa per explicar el cas i demanar algun aclariment sobre el fet que es tracti millor els clients estrangers que els locals. Tot i que la compra es va fer abans del passat Nadal i vaig contactar-hi l’endemà, a hores d’ara —ja passades les festes— no he rebut cap resposta. El silenci empresarial, en aquests casos, no fa més que agreujar la sensació de desatenció.
No és un debat menor. La normalitat lingüística és una qüestió de respecte als consumidors i de compliment de la legalitat. Situacions com aquesta mereixen ser conegudes i debatudes, perquè afecten directament la dignitat de qui simplement vol viure amb naturalitat en la seva llengua.
Nuri Masó | Figueres
Aquesta carta va ser publicada al setmanari l'Empordà, del mateix grup editorial de Diari de Girona.
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
- Tanca Formaticum, el restaurant de Girona especialitzat en la cuina del formatge
- Polèmica a Girona: queixes per una furgoneta del Banc de Sang aparcada en places per a persones amb mobilitat reduïda
- SOS Costa Brava atribueix els despreniments a Llançà a la construcció en 'llocs impossibles
- L’Exèrcit busca 71 soldats professionals per al regiment de Sant Climent Sescebes
- Interior multa amb 300 euros el portaveu dels antimonàrquics de Girona per la protesta contra els Reis a Sant Martí Vell
- Enxampen dues dones mentre carregaven al cotxe productes robats de dues botigues d’Olot per valor de 800 euros
- Projecten una sala de concerts al carrer Emili Grahit de Girona