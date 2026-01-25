Opinió
Groenlàndia i la seguretat
Les declaracions del president dels Estats Units sobre Groenlàndia han reobert un debat que va molt més enllà d’un territori àrtic aparentment llunyà. El que hi ha sobre la taula no és només una qüestió diplomàtica, sinó una mostra clara del moment geopolític que estem vivint i, sobretot, de les febleses estructurals d’Europa.
La justificació oficial apel·la a la seguretat. Però és precisament aquí on apareixen els primers dubtes raonables. Groenlàndia forma part del Regne de Dinamarca, país membre de l’OTAN. Els Estats Units ja hi tenen presència militar i, si en volguessin ampliar, difícilment trobarien oposició per part de Dinamarca. Per tant, si el debat fos estrictament de seguretat, el problema estaria resolt per la via diplomàtica i dins els mecanismes habituals de l’Aliança Atlàntica.
Això porta a una conclusió incòmoda però necessària: la seguretat no és el veritable motiu del conflicte, sinó l’excusa.
Groenlàndia és avui una peça clau del tauler internacional. La seva posició a l’Àrtic, l’obertura de noves rutes marítimes i, sobretot, la presència de matèries primeres crítiques la converteixen en un actiu estratègic de primer ordre. En un món marcat per la competència entre grans potències, el control d’aquests recursos i d’aquest espai és determinant.
Des del punt de vista formal, la posició de la Unió Europea és clara. Groenlàndia és part de Dinamarca, i qualsevol canvi d’estatus hauria de respectar el dret internacional. La UE és una organització de cooperació política i econòmica, no una aliança militar, i actua dins uns marcs jurídics molt definits. L’OTAN, en canvi, és qui garanteix la defensa col·lectiva, amb els Estats Units com a actor principal.
El problema no és tant aquesta arquitectura institucional, sinó la seva eficàcia real en moments de crisi. Europa compleix les normes, respecta els tractats i apel·la al multilateralisme, però sovint és incapaç de reaccionar amb rapidesa, unitat i determinació. Les diferències internes entre estats membres acaben debilitant qualsevol resposta comuna.
Mentrestant, el món ha canviat. Xina i Rússia actuen cada cop amb menys complexos, i els Estats Units, sota el principi d’«America First», també han deixat clar que prioritzaran els seus interessos estratègics per sobre de qualsevol altra consideració. No es tracta de bons o dolents, sinó de com funciona avui el poder.
Una acció unilateral contra Dinamarca no només tensaria les relacions amb la Unió Europea, sinó que posaria en risc la mateixa cohesió de l’OTAN. No és casual que, fins i tot als Estats Units, una part important de l’opinió pública i de les institucions no vegi amb bons ulls una hipotètica annexió de Groenlàndia.
Tot plegat ens porta al nucli del debat: Europa ha de decidir quin paper vol jugar. Pot continuar sent un espai normatiu, correcte i previsible, o pot començar a actuar també com un actor estratègic capaç de defensar els seus interessos. Això no implica confrontació, sinó maduresa política.
El cas de Groenlàndia no és un episodi aïllat. És un avís. I els avisos, quan no s’escolten, acaben convertint-se en problemes molt més grans.
- Enxampen dues dones mentre carregaven al cotxe productes robats de dues botigues d’Olot per valor de 800 euros
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
- El nen que va idear el fitxatge de Ter Stegen pel Girona abans que ningú l’imaginés
- El fill petit de Míchel debuta a Primera amb l'Elx
- L’Exèrcit busca 71 soldats professionals per al regiment de Sant Climent Sescebes
- Rescaten tres excursionistes a Setcases que no podien avançar per la neu i el torb
- Absolts de donar una pallissa a tres joves perquè les víctimes diuen ara que no recorden res
- SOS Costa Brava atribueix els despreniments a Llançà a la construcció en 'llocs impossibles