Opinió
Com està canviant el teixit empresarial
He tingut oportunitat de conèixer, i llegir, recentment, diversos documents d’indubtable interès sobre els canvis en el teixit empresarial, tant en l’àmbit internacional com en el d’Espanya i en la nostra autonomia. La temàtica té especial interès, ja que és necessari conèixer les característiques de les estructures productives i organitzatives empresarials.
És necessari prestar especial atenció a com està canviant aquest teixit empresarial pel que respecta al nombre de persones treballadores ocupades en cada empresa, ja que, com podem comprovar en referir-nos a Espanya, si bé continua sent altament majoritària el nombre de microempreses i pimes, s’ha incrementat el personal ocupat en les segones, al mateix temps que també el fet en les grans empreses, és a dir les que ocupen a més de 250 treballadors i treballadores.
El debat sobre les estructures empresarials va estretament vinculat a la seva fortalesa per a encarar els reptes que plantegen les noves realitats digitals i mediambientals, així com també sobre la seva adaptació a les noves realitats del món laboral on coexisteix un cada vegada major nombre de persones amb alts nivells de qualificació professional amb un important nombre de persones que tenen absoluta necessitat de millorar els seus nivells formatius, i al mateix temps amb la necessitat de trobar un adequat encaix entre les necessitats empresarials de disposar de personal adequat i format i el desig de les persones treballadores de disposar de major flexibilitat en la seva vida laboral i de reconeixement, no sols econòmic, de la seva participació en els resultats de la seva empresa.
I aquest debat és especialment necessari en aquests moments, en els quals la situació econòmica i social a Espanya, i més encara a Catalunya, és especialment positiva en termes agregats, com ho demostra el creixement del producte interior brut i les previsions optimistes d’organismes internacionals, com el Fons Monetari Internacional, i comunitàries, com la Comissió Europea.
A títol d’exemple, les dades més recents del mercat de treball sobre creació d’ocupació i reducció del nombre de persones desocupades avalen l’afirmació anterior, però al mateix temps treuen a la llum pública, per si algú se n’hagués oblidat, que hi ha una apressant necessitat de prestar especial atenció als qui tenen baixos nivells de qualificació educativa i ocupacional, i més encara davant una situació demogràfica de progressiu envelliment de la població.
«Hi ha necessitat de prestar especial atenció als qui tenen baixos nivells de qualificació educativa i ocupacional»
Són les qüestions a les quals acabo de fer referència, en definitiva, d’indubtable importància. I aquest debat ha de fer-se des de la serietat professional, sense apriorisme i sense demagògia fàcil per part dels qui creuen tenir la solució màgica a tots els problemes, i entre ells el de la millora total i absoluta de la situació econòmica i social... només per a una part de la població.
El debat internacional, europeu, a Espanya i a Catalunya sobre els canvis en el teixit empresarial, l’impacte de la intel·ligència artificial, l’increment de la població ocupada, en gran manera fruit de l’aportació de la població migrant, les cada vegada més necessàries millores de les qualificacions, tant educatives com ocupacionals, la reorganització de les activitats econòmiques a conseqüència dels canvis, cada vegada més bruscos, en la realitat política internacional, no poden analitzar-se amb grans titulars i respostes ràpides mancades de rigor però certament molt impactants mediàticament, sinó tenint la ment freda i un bon coneixement de la realitat, perquè les decisions que s’adoptin reverteixin en beneficiós de tota la ciutadania... i no sols d’uns pocs.
El repte és herculi, i s’està demostrant en la reunió, enguany especialment conflictiva, de Davos, però està molt en joc.
Sense oblidar el passat, ni molt menys, s’han d’adoptar mesures a escala política, i empresarial, que estiguin a l’altura de les noves realitats..., per a continuar defensant els valors de cohesió social, solidaritat i respecte a totes les persones.
No és poc, no els sembla?
