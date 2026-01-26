Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ramon Llorente Varela

Idolatrar el cos, oblidant l’esperit

Vivim en una societat on les aparences, sovint, es valoren molt més que la realitat i la vàlua de l’objecte o la persona que tenim al davant. Es cuida molt l’embolcall i s’oblida la interioritat. Vegin estadístiques sobre el que la nostra societat gasta per temes de cirurgia estètica, o el que s’inverteix, temps i diners, en gimnasos, massatges, etc. Sembla que la imatge, l’aparença, és el més important, i bandegem el que veritablement ens fa humans, la nostra interioritat, el coneixement, la relació convivencial amb els nostres semblants, la compassió i la solidaritat. Envellir no és un delicte i quan comencen a aparèixer els símptomes propis de la vellesa, arrugues incloses, s’intenta dissimular-los artificialment, sense saber que rebel·lar-se contra la natura sol ser causa d’insatisfacció i d’infelicitat.

Això no exclou que hem de cuidar la nostra salut de la millor manera. Mens sana, in corpore sano. I el gimnàs pot ser un espai útil, certament, però si aquest es converteix en refugi emocional, en una obcecació per obtenir joventut, musculatura i bellesa estem errant el camí. Les hores que abans es podien dedicar a caminar, a mantenir converses o simplement a vagarejar i observar el món, ara molts les dediquen i les inverteixen en màquines que prometen uns bíceps més grans i un cos més atlètic, però no pas una vida més plena. Penso que el culte al cos ha incentivat el negoci del fitness, la indústria de la cosmètica i de la nutrició específica per incrementar músculs i fer més atraient la forma. La propaganda persistent i reiterativa ens impulsa a idolatrar el nostre físic, a cultivar la nostra individualitat egoistament, a aïllar-nos en certa manera amb els nostres auriculars, els nostres mòbils, ignorant que ens fem persones amb el contacte, el diàleg, la confrontació, la conversa i la cura mútua amb els altres.

«No hem d’oblidar que la nostra vida és única, limitada a un temps concret i curt, i que hem de fer camí amb els altres»

Quan els nostres esforços i preocupacions essencialment es dirigeixen a la superfície, a cuidar i mantenir les aparences, la nostra vida interior es debilita i s’empobreix. Ens quedem sense espai per pensar, per sentir, per conversar, per compartir. En definitiva, quan caiem en la trampa d’idolatrar el cos, de deixar-nos portar per les modes i les exigències externes i la pressió de la imatge, menys aprofitem i vivim la nostra pròpia vida. Caldrà recuperar l’equilibri, cultivant la nostra interioritat, no per aïllar-nos insolidàriament, sinó per ser nosaltres mateixos, per viure amb intensitat les nostres relacions amb els altres, compartint problemes, objectius, silencis, penes, alegries i esperances. No hem d’oblidar que la nostra vida és única, limitada a un temps concret i curt, i que hem de fer camí juntament amb els altres. Compartir, conviure, aprendre, conversar, cuidar-nos i cuidar els altres i el nostre entorn, són reptes que no exclouen el gimnàs, ni tot el que ens pugui fer sentir més bé, però és indispensable posar l’accent en què ens fa més humans i més persones. Com en tot, el més important és el contingut, no la forma.

