Opinió
Immobilisme habitacional a l’Escala
El govern de Catalunya va anunciar un pla per construir 50.000 habitatges amb una inversió de 4400 milions d’euros l’octubre del 2024. El maig del 2025 la Generalitat va anunciar un pla per construir 21.289 habitatges públics i assequibles, 497 dels quals estan projectats a l’Alt Empordà. El novembre del 2025 es va anunciar la compra de 1.064 pisos per a lloguer a 14 municipis, entre els quals es trobaven Olot, Figueres, Banyoles, Palafrugell, Girona, Llagostera i la Bisbal de l’Empordà.
Tots aquests anuncis arriben en el moment en què la primera preocupació dels catalans és l’accés a l’habitatge. La raó és que Catalunya i Espanya estan molt a la cua d’habitatge amb un 2,5% respecte a totes les llars. Un percentatge molt lluny dels Països Baixos o Àustria en què disposen d’un 30% o 24% respectivament. A l’Escala actualment el percentatge d’habitatge protegit és 0%.
El Pla Territorial Sectorial d’Habitatges estipula que les àrees amb una demanada d’habitatge acreditada alta, com a l’Escala, hauran de disposar d’un 15% d’habitatges assequibles respecte a la totalitat del parc residencial. És a dir, l’Escala ha de passar del 0% al 15%.
Segons l’informe de la Fundació SER.GI (2018) i la memòria de la gestoria Aprop (2021), sabem que en el 2017 hi havia 65 ocupacions i que en el 2021 havien passat a 95. Un informe de serveis socials (2019) diu que «les ocupacions d’habitatge, majoritàriament, les duen a terme famílies en risc de situació d’exclusió residencial, encara que excepcionalment s’han detectat casos de joves que es volen emancipar». Continua dient que la causa més important és la falta d’habitatge públic al municipi.
El PSC/CP governa a l’Escala des del 2007. Des d’aleshores la inacció respecte política d’habitatge ha estat exasperant. Actualment, l’Escala no té Pla Local d’Habitatge ni pla estratègic. No ha fet gestions perquè la Generalitat adquirís habitatges com d’altres municipis, i no tenim notícies sobre si Incasòl desenvoluparà un sector que hi ha a l’Escala. No ha anunciat la promoció d’habitatges assequibles ni ha mobilitzat sòls fer construir-ne. Però sí que ha venut residències que podrien haver-se utilitzat amb aquesta finalitat. Fa un any vam anunciar un pla de com mobilitzar instruments i recursos per impulsar habitatge públic a l’Escala. Però l’equip de govern està immobilitzat.
