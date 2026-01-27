Opinió
Els números més tràgics
Aquesta és una llista dels principals accidents de tren haguts a Europa des del 1998. Causa, lloc, any i nombre de morts. Descarrilament a Eschede, Alemanya (1998): 101. Col·lisió a Ladbroke, Anglaterra (1999): 31. Incendi d’un funicular en un túnel, Kaprun, Àustria (2000), 155. Descarrilament a Bioce, Montenegro (2006), 45. Descarrilament amb metro, València (2006), 43. Descarrilament a Viareggio, Itàlia (2009), 32. Descarrilament, Santiago de Compostel·la (2013), 79. Col·lisió frontal, Andria-Corato, Itàlia (2016), 23. Col·lisió frontal, Tempi, Grècia (2023), 57. Descarrilament i col·lisió, Adamuz (2026), 45.
Al Japó van morir 107 persones en un descarrilament el 2005 a Amagasaki. A la Xina hi ha hagut tres accidents amb la mort de 238 persones des del 1997. A l’Índia, la llista d’accidents amb pèrdues superiors a cent persones és inacabable. Podria seguir.
Ningú espera que els trens, sobretot els d’alta velocitat, s’accidentin als països occidentals i desenvolupats. Es creu (creia) tan impossible com que en un bar d’una població (Crans-Montana) dels Alps suïssos morin 40 persones a la festa de canvi d’any després d’haver fallat totes les mesures preventives i de control. Fins i tot en el, aparent, paradís hi ha tragèdies.
En la consciència del ciutadà s’assumeix que el tren és el transport més segur, fins i tot malgrat incidències i retards. Per a una majoria de passatgers, les turbulències aèries –per no parlar de l’ensurt generat per la caiguda d’un llamp en ple enlairament o aterratge a l’avió– generen més preocupació que les vibracions que se senten, amb tots els matisos de l’escala musical, al tren. El 2025 van morir 548 persones per accidents aeris arreu del món. Només en el d’Air India, a causa d’un tall en el subministrament de combustible, van morir gairebé la meitat. L’accident aeri més gran en el que va de segle es va produir el 17 de juliol del 2014, un vol de Malàisia Airlines (B777). Van morir 298 persones. Va ser destruït per un míssil rus disparat des de l’est d’Ucraïna.
Amb tot, el mitjà de transport més letal és a la carretera. El 2024 van morir 1.785 persones a les vies espanyoles segons la DGT. El 1990, rècord històric, en van morir 9.030. En el que va de segle, han mort 71.902 persones. Les causes van des de la imprudència temerària, al son. També al mal estat d’algunes vies: ja sigui pel manteniment o perquè el disseny que es va realitzar és confús i inadequat. I, no cal dir-ho, l’atzar també n’ha sigut el factor. La xifra esgarrifa. És una sagnia nacional, un degoteig a què no ens acostumem fins que toca de prop.
En aquests temps on volem respostes al segon, es polititza tot i els rumors s’expandeixen a velocitat de vertigen per intoxicar i acusar, una altra dada ferroviària. Procedeix de Polònia. Des del 2023 el sistema ferroviari pateix constants sabotatges. Des d’explosius a ruptura de vies i catenàries i interferències en les comunicacions. El Govern polonès ha acusat directament la intel·ligència russa.
