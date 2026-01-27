Opinió | TAL COM RAJA
Els números i el relat
La política catalana entra en una fase de moviments subtils però significatius. Els darrers sondejos electorals han alterat equilibris que semblaven consolidats, i això ha reactivat una lògica tan antiga com persistent: quan el poder deixa de garantir estabilitat, els interessos busquen alternatives.
El desencís amb l’esquerra i la pèrdua d’embranzida de Junts han generat inquietud en sectors de l’empresariat català que, històricament, han sabut adaptar-se als canvis de context. No es tracta tant d’ideologia com de seguretat, influència i capacitat d’incidir en el futur immediat.
En aquest marc s’inscriu la reunió prevista per al proper 31 de gener al Baix Empordà entre Emilio Cuatrecasas i la líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Més enllà del fet concret, la trobada té un fort valor simbòlic: indica que hi ha actors que ja exploren nous escenaris davant d’un panorama polític cada cop més incert.
Aquest tipus de moviments no són excepcionals en la història recent del país. Durant dècades, espais de relació com el tradicional Cercle Eqüestre van actuar com a punts de trobada entre negocis, política i poder. Avui, aquestes dinàmiques reapareixen amb altres formes, però amb la mateixa lògica de fons.
No és una qüestió de judicis morals, sinó d’anàlisi política. Quan els relats perden eficàcia, s’imposa el pragmatisme. I el pragmatisme, sovint, implica redefinir aliances i anticipar escenaris abans que sigui massa tard.
En aquest context, alguns gestos no són casuals. Formen part d’una manera d’entendre la política on els números, una vegada més, acaben pesant més que els discursos.
