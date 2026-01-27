Opinió
Ánxel Vence
Pobra rica Europa
«Quin telèfon marco si vull parlar amb Europa?», es preguntava fa decennis Henry Kissinger, famós ministre d’Afers Exteriors dels Estats Units. No hi havia ningú amb poder a l’altra banda de la línia, cosa que dona una idea de la poca consistència política que aleshores tenia allò que avui és la Unió Europea.
Continuem els europeus sense pintar gran cosa al món, com s’ha vist en els esdeveniments recents; però almenys ja té la UE un telèfon al qual poden trucar els americans i els xinesos. Una altra cosa és que vulguin fer-ho, fins i tot quan es parla d’assumptes propis com el d’Ucraïna.
La millora de la línia no ha resolt la magra influència europea en el cada cop més desconcertat concert mundial. Tant és així que l’emperador Donald Trump es permet parlar amb tota naturalitat d’arrabassar-li una part del seu territori a Europa.
Vol el president americà annexionar-se Groenlàndia, nació constituent del Regne de Dinamarca, la terra del dubitatiu Hamlet. Els Estats Units ja havien ofert 100 milions de dòlars per l’illa fa cosa de vuitanta anys, però ara amenacen de quedar-se-la pel civil o pel criminal.
Sembla improbable que Trump decideixi prendre l’illa per la brava, atès que Dinamarca és aliada dels EUA a l’OTAN; i això obligaria els americans a atacar-se a si mateixos. L’article cinquè de l’Aliança estableix, en efecte, que una agressió a qualsevol dels seus membres exigirà la resposta de tots ells.
Això seria una improbable guerra d’aquelles del Gila, però amb Trump no cal descartar cap eventualitat. El president americà ja ha demostrat que els tractats i les convencions li importen ben poc. El seu credo legislatiu es basa en la llei de la força; i d’això en van sobrats els seus exèrcits.
Els principals governs europeus, inclòs el de l’extracomunitari Regne Unit, s’han afanyat a defensar la integritat de Dinamarca, és clar. És de témer, però, que la debilitat d’Europa no ajudi en aquest cas.
Potser les coses serien diferents si no s’hagués frustrat fa vint anys el propòsit de donar a llum una Constitució que permetria avançar cap a la creació d’un sistema federal europeu.
Arguments no en faltaven, és clar. L’actual UE és la tercera potència econòmica del món i ha construït, a més, l’Estat del benestar i de desenvolupament social més avançat de la història. Malauradament, es tracta d’un gegant del comerç alhora que un nan polític i militar. O, per dir-ho amb paraules del seu exministre d’Afers Exteriors, Josep Borrell, un jardí dins d’un món en què impera la selva.
Club pròsper i civilitzat de nacions, Europa pateix la contradicció de ser un pobre continent ric amb poques cartes per jugar ara que pinten bastos en aquest planeta boig. I a sobre, l’antic amic americà d’antuvi ha deixat de preguntar pel telèfon de la UE.
