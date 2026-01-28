Opinió | Des de la Font del Bisbe
Què tenen en comú Trump i Goebbels?
La possessió d’un Premi Nobel aliè. El 1943, Noruega estava ocupada per Alemanya, i un dels noruecs més famosos del planeta, l’escriptor Knut Hamsun, guanyador del Premi Nobel de Literatura el 1920 per la seva novel·la Els fruits de la terra, sobre els pioners agricultors, va decidir participar en la gran política al costat dels nazis.
Hamsun era un reconegut germanòfil que, fins i tot dècades abans de la guerra, havia construït la seva imatge com a autor de la civilització nòrdica "germànica", oposada a l’anglosaxona, i s’autoanomenava "ànima germànica". Durant la guerra, va donar suport obertament a les autoritats d’ocupació i al règim de Vidkun Quisling (polític noruec col·laboracionista que va encapçalar un govern titella sota els alemanys; el seu cognom es va convertir després en sinònim de "traïdor"). Hamsun va ser publicat activament a Alemanya i, considerant-se una autoritat moral per al "món germànic", va viatjar al país per integrar-se a la cúpula del Reich.
Joseph Goebbels, ministre de Propaganda de Hitler, era un gran admirador de Hamsun des de feia temps i va convidar l’escriptor a Berlín, organitzant una càlida recepció. Després de la trobada amb Goebbels, Hamsun li va enviar a l’alemany la seva medalla del Nobel com a regal -un gest públic de lleialtat al Tercer Reich-. Goebbels va interpretar l’obsequi com una mostra de reconeixement i va quedar clarament afalagat. Les fonts que recullen els diaris assenyalen que sentia una autèntica admiració per Hamsun i que va registrar la trobada com un esdeveniment important.
Segons historiadors i biògrafs, l’entrega de la medalla va ser un intent de Hamsun per obrir-se camí cap a Hitler a través del cercle de Goebbels i obtenir un mandat d’influència política a Noruega. Poc després, Hamsun es va reunir efectivament amb Hitler al Berghof, però la trobada va acabar en escàndol: Hamsun es va queixar del reichskommissar Josef Terboven (governador civil de Noruega ocupada designat per Hitler) i dels mètodes de govern a Noruega, interrompia Hitler i exigia canvis. Segons les seves memòries, el Führer estava furiós. En definitiva, Hamsun no va aconseguir convertir-se en polític. Tot i que d’aquest relat alguns autors en consideren una versió a posteriori per justificar-se en la postguerra dels càrrecs de traïció.
Així va succeir. Després de la guerra, l’escriptor va ser acusat a Noruega, sotmès a un examen psiquiàtric i finalment va evitar una condemna penal per alta traïció, però el 1948 va rebre una enorme multa que pràcticament el va arruïnar. Fins al final de la seva vida, va continuar essent un símbol de la caiguda moral d’un gran escriptor. Goebbels, com se sap, es va suïcidar el maig del 1945, i la medalla de Hamsun es considera perduda: se’n desconeix el parador. Un precedent interessant en la història del premi. Res favorable per a Trump.
