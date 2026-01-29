Opinió
Emma Riverola
Els raïls d’una ferida
Quin rastre deixa el dolor? En quin moment exacte es tanca una ferida? Què passa si la pell cicatritza d’una forma anòmala i no deixa de fer-se gran? Als nostres carrers hi ha la fantasmagoria d’un esquinç que no deixa de rondar-nos. A la tardor del 2008, el nostre món –aquest que crèiem tan sòlid i en línia ascendent– es va quarterar. Vam trigar a adonar-nos-en. Des del nostre sofà, vam veure empleats de Lehman Brothers sortir de la seva seu a Manhattan. A les seves mans, capses de cartró amb unes quantes pertinences i les restes d’un gegant financer. Encara no sabíem que aquesta imatge seria el símbol de la Gran Recessió. Menys encara que l’abisme s’obriria sota els nostres peus.
Ben aviat, els titulars es van omplir de desesperança. Acomiadaments, desnonaments, cues de fam, persianes abaixades... L’atur en els més grans de 50 anys va augmentar de forma dramàtica, la bretxa de gènere es va agreujar i els joves es van emportar la pitjor part. Per a l’anomenada generació perduda la precarietat i la inseguretat es van instal·lar en les seves vides. Molts no han aconseguit desallotjar-la.
La crisi econòmica va ser el final i l’inici de moltes coses. En una infinitat d’estadístiques, les corbes van abandonar la línia ascendent per emprendre un vertiginós descens. Declivis que, en molts casos, encara no s’han aconseguit revertir. Des de la natalitat fins a la desafecció política. Des dels salaris reals fins a la salut mental. I sí, també les inversions públiques en habitatge o en unes ja castigades infraestructures ferroviàries.
Cap partit que ha participat en els governs d’Espanya i Catalunya dels últims 20 anys està exempt de responsabilitat en algunes d’aquestes corbes. Per incapacitat o per voluntat política es van prendre o es van deixar de prendre decisions que encara no han fet possible la seva reversió total.
A més, mentre no s’aconseguia retornar al punt d’inici, la població no deixava al seu torn de créixer. Més de tres milions de persones en el conjunt d’Espanya, gairebé un milió a Catalunya.
De la mateixa manera que el passat incideix directament en l’actualitat, les decisions que ara es prenguin i com es prenguin modelaran el futur. Més enllà dels raïls o el maó, hi ha la determinació política de qui es col·loca en el focus de l’acció. Perquè l’home que es va convertir en un aturat de llarga durada quan va ser acomiadat en 2010, la dona que va veure truncada la seva carrera o l’acabat d’incorporar al mercat laboral en condicions precàries van sentir emocions molt semblants als joves que avui que no poden emancipar-se o a la legió d’usuaris de Rodalies llastats per un servei insuportablement deficient. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, el 88% dels seus usuaris habituals pateixen un augment d’ansietat, depressió i malestar físic.
És l’abandonament. La persistent sensació d’abandonament mentre la desigualtat no deixa d’agreujar-se. Totes les carències, les falses promeses i les penes polítiques que prioritzen la desqualificació de l’adversari per davant del servei a la ciutadania no fan sinó aprofundir la ferida.
