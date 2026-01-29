Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió

David Céspedes

No reconèixer el fracàs

Bosses d’escombraries fora dels nous contenidors a Santa Eugènia.

Bosses d’escombraries fora dels nous contenidors a Santa Eugènia. / Marc Martí Font

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, va assegurar fa uns dies que el seu govern volia liderar un canvi de model en la recollida de les escombraries, però «una part de la ciutadania no s’hi ha avingut» i per això ara retornaran als contenidors per a cada fracció. Fals. No és veritat. No és culpa de la ciutadania que es faci aquest pas enrere. Els ciutadans han demostrat en moltes ocasions exercir i actuar amb un gran civisme. Per exemple, fent cues fa un any quan tocava recollir la targeta per accionar els nous contenidors o fent cua també per dipositar restes a la deixalleria municipal.

Salellas i el seu govern simplement no volen reconèixer el fracàs i això en la vida és molt dolent. S’ha de saber admetre quan un s’equivoca. Per què realment és culpa dels ciutadans que no s’han avingut que hi hagi voreres on literalment no es pot passar perquè les bosses s’acumulen? Són també els ciutadans que no s’han avingut els que han provocat que les papereres desbordin totalment plenes? Són també aquests ciutadans que no s’hi han avingut els que tenen el sentiment generalitzat que la ciutat bruteja més que mai, un fet que hagi propiciat també l’aparició de rates en ple centre de la ciutat? El sistema dels contenidors intel·ligents és bo, però la programació que s’ha fet no s’adequa ni a la realitat ni a les necessitats de la ciutat. No és possible que es plantegés recollir el cartró i el paper un dia a la setmana. La realitat ha estat que els contenidors han resultat insuficients per recollir tota la brossa. «No hem obtingut la col·laboració que esperàvem», va lamentar el batlle. Doncs molts ciutadans també tenim la mateixa sensació envers el seu govern.

