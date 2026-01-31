Opinió
La llei amb trampa de les pensions
Cada any el govern anuncia una pujada de les pensions. Cada any ho ven com una gran victòria social. I cada any milers de pensionistes s’ho creuen… fins que fan números. Perquè la realitat és una altra: la suposada millora amaga una trampa fiscal perfectament dissenyada pel PSOE.
La pensió puja, sí. Però al mateix temps augmenta la pressió de l’IRPF, es modifiquen trams, desapareixen deduccions i es recupera via impostos bona part del que s’ha anunciat com a «guany». És a dir: et donen amb una mà i t’ho prenen amb l’altra.
Això no és casual. És una estratègia. El pensionista no pot defensar-se. No pot treballar més hores, no pot negociar salaris, no pot generar ingressos alternatius. Depèn exclusivament d’una pensió per la qual ha cotitzat tota una vida. I justament per això és una presa fàcil.
El més greu no és només l’impacte econòmic, sinó la manca absoluta de transparència. No s’explica la lletra petita ni l’efecte real sobre la renda disponible.
Mentrestant, l’Estat tolera abusos i frau estructural mentre estreny fiscalment aquells que ja no poden reaccionar. Això no és política social. És recaptació encoberta.
Les pensions no poden convertir-se en una caixa registradora silenciosa ni els pensionistes en contribuents de segona. Una societat que enganya els seus pensionistes no avança: es degrada.
