Opinió
La comèdia d’ERC en tres parts
Aquest cap de setmana s’ha representat al Teatre de Salt Un sogre de lloguer, amb Joan Pera, però encara que sembli mentida, la millor comèdia ha tingut uns altres protagonistes. Dels mateixos creadors de Les primàries les ha guanyat Marc Puigtió gràcies a un vot nul, un vodevil d’embolics molt divertit que va tenir una segona part, Vint-i-dos nous militants d’ERC a Girona en tres dies, també a l’alçada de les circumstàncies, ara ens ha arribat Moció de censura a l’executiva local. Tot plegat, un joc d’ous que veuràs quina gràcia els farà als republicans quan després de les eleccions potser ni tinguin cadira per seure al ple de l’Ajuntament.
Joan Sibill, l’encara president d’ERC a la ciutat de Girona, es queda curt quan diu que «tot el que està passant pot deixar sense contingut el projecte d’ERC i perdre credibilitat, a part de buidar el partit de militància». Tot el que està passant fa posar les mans al cap de la ciutadania, en un nou exemple que aquí tot s’hi val. I després els polítics ens vindran a donar lliçons. Per si Marc Puigtió no ho sap, perquè en aquell moment tenia altra feina, en les últimes municipals Esquerra va passar de 4 a 3 regidors i va perdre quasi la meitat de vots tot i haver apel·lat a la feina feta des del govern municipal, on era soci de Junts. El mateix Puigtió ha criticat aquesta mateixa setmana l’equip de govern actual, del qual ERC també en forma part.
L’alcaldable d’ERC lamenta que «encara vivim en la Girona del segle XX» i que, per això, «cal mirar al segle XXI, amb una visió renovada i ambiciosa». Si la Girona que imagina és com aquesta comèdia bufa, anem arreglats.
