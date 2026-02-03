Opinió
Del poble, per al poble…
Hi ha una frase que, més que una cita, és una brúixola moral dels Estats Units: que el govern sigui “del poble, pel poble i per al poble”. És una promesa i, alhora, una advertència: una democràcia no s’hereta, es manté. I quan la Constitució s’obre amb un “We the People”, no és només retòrica; és una declaració de propietat política: l’Estat pertany —en principi— a la ciutadania. Però les promeses viuen sotmeses a una prova constant: què passa quan el poder no desapareix, sinó que canvia de forma? Què passa quan el poder deixa de ser només un mandat visible —una llei, un vot, una institució— i es desplaça cap a infraestructures invisibles que organitzen la vida quotidiana: mercats, plataformes, dades, algoritmes, xarxes i incentius financers?
Aquí apareix la paradoxa contemporània: un país que ha construït part del seu relat sobre la sobirania popular i que, alhora, s’ha convertit en l’epicentre d’un nou poder - tecnològic i financer - capaç d’ordenar el món sense necessitat de presentar-se a les urnes. No és que el poble hagi perdut tota capacitat d’incidir; és que el poder, avui, sovint ja no “mana” com abans. El poder eficient dissenya. No et força: t’empeny. No prohibeix: posa friccions. No censura: prioritza. En un feed, el que veus no és neutre; és una decisió editorial automatitzada. En una botiga d’apps, el que s’instal·la és una decisió de distribució. En una cerca, el que apareix és una decisió d’accés al món. I quan aquest tipus de decisions s’integren a la rutina, el poder s’assembla menys a una autoritat política i més a una arquitectura del possible. La infraestructura rarament es vota, però condiciona la vida.
És fàcil caure en el tòpic: “si no t’agrada, no ho facis servir”. És l’argument clàssic de la llibertat de mercat. Però quan una plataforma esdevé gairebé inevitable —per efectes de xarxa, per estàndards de facto, per dependències socials i professionals— l’“escull” s’assembla massa a un “adapta-t’hi”. I llavors el mercat ja no és només un espai d’intercanvi; es converteix en una constitució pràctica. El mercat pot generar prosperitat, però també pot convertir-se en l’únic llenguatge amb què mesurem la realitat, fins al punt que tot queda reduït a producte: el temps, l’atenció, la identitat, la indignació. Quan el rendiment i l’escala passen a ser l’única moral, la dignitat es degrada: el que no “optimitza” sembla que no compti. Una societat que només sap comptar beneficis acaba oblidant què val la pena.
Això és especialment intens amb les grans tecnològiques, perquè no són només empreses: són infraestructura social. Medien la informació, la conversa pública, l’accés a serveis, la manera com ens relacionem i fins i tot com ens percebem. Moltes vegades, quan discutim sobre llibertat d’expressió, en realitat estem discutint sobre regles privades d’una plataforma. Quan parlem de vida social, parlem de dissenys que decideixen què veus, amb qui et trobes i amb quina intensitat emocional. L’algoritme no té ideologia pròpia, però té un objectiu: maximitzar una mètrica (temps de pantalla, clics, retenció). I el que maximitza aquestes mètriques, sovint, no és la veritat ni la serenitat, sinó el conflicte, el sensacionalisme, la polarització i la dependència afectiva. Sense odi ni mala fe, es pot acabar amplificant el pitjor de nosaltres simplement perquè és el que “funciona” dins el model.
El poder tecnològic és, a més, íntim. No només condiciona el que compres, sinó el que desitges; no només influeix en el que penses, sinó en el que recordes; no només proposa rutes al mapa, sinó rutes a la vida. I el poder financer, quan es concentra, té una habilitat complementària: pot convertir el futur en un actiu, comprar expectatives, comprar temps, comprar silenci. Així, la promesa “pel poble” s’esfilagarsa quan el ciutadà és reduït massa sovint a usuari, consumidor, perfil, dada, segment. I un poble convertit en segment és un poble que ja no parla: és analitzat.
Aquest desplaçament del poder també es nota en la política. A la teoria democràtica, totes les veus compten igual; a la pràctica, algunes veus tenen altaveus més grans. I aquests altaveus solen tenir preu: lobby, campanyes, think tanks, consultores, portes giratòries. No cal convertir-ho en conspiració per veure’n el mecanisme humà: quan els recursos són asimètrics, la capacitat d’influir també ho és. El resultat és una democràcia on el “poble” existeix, sí, però fragmentat en audiències, nínxols i identitats que competeixen per visibilitat, mentre el centre de gravetat de les decisions es mou cap a espais tècnics, ràpids i opacs.
Ara bé, una mirada madura no és demonitzar mercat o tecnologia. És posar-los al seu lloc. El seu lloc hauria de ser el d’eines al servei de la vida humana, no la vida humana al servei d’eines. Això demana regles clares i actualitzades —no per frenar el progrés, sinó per evitar que el progrés s’endugui la dignitat—, demana transparència i responsabilitat quan una plataforma estructura la conversa pública, demana competència real perquè la concentració asfixia la llibertat, i demana educació cívica digital: una democràcia del segle XXI necessita alfabetització informacional amb la mateixa urgència amb què necessita aigua potable. I, sobretot, demana un humanisme pràctic: que els indicadors d’èxit no siguin només PIB o capitalització borsària, sinó salut mental, cohesió social, confiança, oportunitats reals i sentit de pertinença.
Potser el punt més profund és aquest: la democràcia no és només un mecanisme de decisió; és una forma de cura col·lectiva. Cuidar que ningú quedi fora, cuidar que el poder tingui límits, cuidar que la veritat no sigui substituïda per la comoditat o pel soroll. Per això, “del poble, pel poble i per al poble” deixa de ser un eslògan i es converteix en una pregunta exigent: de quin poble parlem quan el poder es concentra? Quin “per al poble” és possible si el sistema premia el soroll i penalitza la complexitat? Quin “pel poble” pot existir si el poble està esgotat, dividit i capturat per pantalles?
La resposta no ha de ser nostàlgica. Ha de ser adulta. Assumir que el poder sempre intenta escapar-se, i que una societat lliure és aquella que sap tornar-lo a domesticar una i altra vegada. I això, al final, no és només una feina d’institucions: és una feina de consciència, d’hàbits i de comunitat. Cada cop que exigim transparència, que defensem el debat amb matís, que no cedim la nostra atenció al que ens embruteix per dins, que recuperem la conversa lenta, estem fent política en el sentit més noble. Perquè si el poder és del poble, llavors el primer territori a recuperar és aquest: la nostra capacitat de mirar, de pensar i d’estimar el bé comú sense que ens el tradueixin en una mètrica.
Nota per al lector: si aquest text t’ha incomodat una mica, és bona senyal. La incomoditat és sovint el primer símptoma que una idea està viva. No et demano que desconfïis de tot, sinó que et tornis exigent amb el que acceptes com a “normal”. No et demano que odiïs la tecnologia, sinó que la miris com mires qualsevol poder: amb gratitud pel que aporta i amb vigilància pel que pot fer. I, sobretot, no et demano que et carreguis el món a l’esquena; et demano una cosa més humana i més possible: que no renunciïs a ser ciutadà. Perquè la democràcia no s’ensorra només quan algú la trenca; també s’afebleix quan nosaltres deixem d’habitar-la.
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte
- Una comarca gironina és l'única de Catalunya amb més naixements que defuncions
- El sindicat USOC convoca una vaga indefinida als centres educatius: 'El sistema funciona perquè treballem moltes hores gratis
- Identifiquen els qui van omplir Girona i Salt de cartells publicitaris
- «Els contenidors són intel·ligents, però no tant»
- El terratrèmol de la Candelera
- Quan la “vulnerabilitat” només pesa sobre una banda: una propietària de 84 anys, 27 mesos sense cobrar, i una inquilina protegida