Carta d'una lectora: "És impressionant, però real. I, sobretot, terrorífic"
L'autora es pregunta si "tan difícil seria incloure la informació, almenys, en anglès?"
Senyals decoratius
Gemma Rodríguez | Orpesa
Quan circules per l’autopista, és igual el sentit o les condicions meteorològiques, sempre et trobes amb conductors que semblen viure en un món paral·lel. N’hi ha prou que un plafó informatiu de la DGT adverteixi de perill o d’un accident en el quilòmetre x perquè molts continuïn conduint al seu aire, avançant i accelerant com si l’avís no anés amb ells.
És impressionant, però real. I, sobretot, terrorífic. Fa la sensació que no tenen família o que els importa un rave qualsevol advertència, tot i que estigui pensada per evitar mals majors. I millor no entrar en el tema de l’idioma. Senyors de la DGT, vivim en un país amb un gran volum de turistes: tan difícil seria incloure la informació, almenys, en anglès? Per a molts d’ells, els cartells actuals només són un element decoratiu.
De vegades una pensa que, vist això, potser alguns anirien millor a cavall, com en l’antiguitat..., i gairebé que tampoc desentonarien en l’era moderna.
