Opinió | Des de la Font del Bisbe
Sobre els disturbis a Minneapolis
En política exterior, Trump actua amb impunitat a principis del 2026, però dins dels Estats Units la situació es desestabilitza a passos de gegant. A Minneapolis, estat de Minnesota, ha passat un altre incident, un més, que ha commocionat la societat nord-americana.
Què va passar? En xarxes socials va aparèixer un vídeo en què agents de la policia migratòria (ICE) colpegen i mantenen a terra un home. Ja estava immobilitzat, però un dels agents va treure una pistola i va disparar, matant el detingut. La víctima va resultar ser Alex Pretti, de 37 anys, infermer d’un hospital militar, sense antecedents penals ni problemes amb la llei. Durant la batuda de l’ICE estava gravant-ho tot amb la seva càmera.
Segons mitjans nord-americans, el conflicte va començar quan un agent d’immigració va empènyer una dona que protestava i va utilitzar gas pebre. Quan Pretti va intentar ajudar-la a aixecar-se, va ser enderrocat, copejat i finalment assassinat a trets per l’esquena. Malgrat el vídeo difós, el Departament de Seguretat Nacional afirma que Pretti estava armat i pretenia «causar una massacre». No hi ha confirmació d’aquestes declaracions ni en fonts obertes ni als vídeos publicats. Activistes insisteixen que només sostenia el telèfon, no una arma.
Trump va donar suport a les accions dels agents de l’ICE, publicant una foto de l’arma que suposadament va ser trobada al costat del mort. També ha declarat que l’alcalde de la ciutat i el governador de l’estat estan «incitant la població a una rebel·lió».
Aquest ja és el segon assassinat d’alt perfil comès per agents de l’ICE a Minnesota. Abans va ser abatuda Renee Nicole Good, una feminista de 37 anys que estava desarmada però que, segons l’ICE, va oferir resistència. Aleshores Minneapolis es va veure sacsejada per protestes que es van apagar ràpidament gràcies a la intervenció de les autoritats federals.
No obstant això, ara la situació és molt més perillosa per a la Casa Blanca. Més enllà dels demòcrates, són cada cop més els commoguts per aquest incident i surten al carrer contra la policia migratòria. A més, els demòcrates tornen a amenaçar Trump amb un tancament del govern (shutdown) després de l’1 de febrer, cosa que congelaria el pressupost. Alguns fins i tot exigeixen l’abolició total de l’ICE, una demanda que guanya popularitat davant del descontentament creixent. En un moviment clàssic de Trump, ha enviat un delegat amb plens poders per a reconduir la situació a la zona. I tot donar una imatge de dialogant el fons de la qüestió migratòria resta sense canvis.
Trump no sembla tenir una solució ràpida: malgrat les mesures i detencions, la crisi migratòria no millora. Així, com més es desestabilitza el país internament, més actua Trump de manera radical en política exterior (amb focus com Veneçuela, Groenlàndia o Iran), intentant desviar l’atenció pública cap a altres temes. Ho aconseguirà?
