Opinió
L’agost de les aerolínies
Una de les primeres conseqüències de la tragèdia ferroviària d’Adamuz és l’augment de la demanda de bitllets d’avió per als recorreguts que uneixen Barcelona amb Madrid. Els retards deguts als dubtes sobre l’estat de les vies i a la psicosi generada després de l’accident s’han convertit en un lloc comú i la paciència dels passatgers té un límit. Per a molts usuaris de l’antic pont aeri serà com una tornada al passat.
La setmana passada va estar plena d’experiències de qui comptava les hores que va trigar a arribar al seu destí. Un retard que s’iniciava a la sortida des de les estacions. Com comentava una persona en una xarxa social: fins i tot l’aigua mineral es va acabar al bar. La pròxima vegada caldrà anar amb cantimplora i carmanyola. A falta de concretar les xifres del quart trimestre del 2025, les estimacions apunten que el corredor ferroviari veloç BCN-MAD va arribar els 15 milions de viatgers l’any passat. Només Iberia va transportar 1,3 milions de passatgers el 2025 en el seu pont aeri. Qui aguantarà i com es distribuiran? Els responsables de costos i operacions de les empreses, pagadores de molts d’aquests viatges, hi tindran alguna cosa a dir.
Les aerolínies ja es freguen les mans davant l’inesperat agost que els cau al damunt. Divendres de la setmana passada un bitllet d’anada i tornada entre les dues ciutats per al 2 de febrer costava –segons la plataforma que s’utilitzés per reservar i els horaris– entre 250 i 400 euros, davant els cent euros, deu més amunt i avall, que costava el viatge al tren que mai se sap a quina hora arribaràs. El preu mitjà de les tres companyies que ofereixen el servei va ascendir a 50 euros per trajecte en el tercer trimestre, segons la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència).
Óscar Puente, ministre de la cosa, va dir davant el Senat haver establert «contactes amb companyies de la resta dels mitjans de transport de viatgers per intentar incrementar la demanda sense que pugin desorbitadament els preus». Va aprofitar també per agrair a Iberia (pertany al grup hispanobritànic IAG, igual com Vueling, Level i British Airways, entre d’altres) «haver incrementat els serveis que proporcionava i haver limitat, tant els bitllets normals com els bitllets executive, per evitar precisament que en aquestes circumstàncies la gent tingui més dificultats per viatjar».
Que els agraïments d’ahir no es converteixin en crítiques demà. Ningú pot discutir al ministre més conegut del Govern espanyol haver donat la cara des del principi i haver-se mullat aquests dies, de vegades sense gaire xarxa, a causa de la vehemència inherent al seu caràcter. A Puente no se li ha acabat la feina, encara tindrà molt per dirigir i decidir davant els interrogants que segueixen sobre la taula. Per començar, buscar les causes definitives i les culpabilitats de l’accident, amb soldadura pel mig.
I després: assegurar-se que tornar a anar amb tren d’alta velocitat és segur i fiable. L’objectiu: que vagin a 350 km/h i substitueixin definitivament els vols de curt recorregut; a curt termini, ja no és possible.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- Sabies que a Olot hi ha un monument que commemora els afusellaments de la Guerra Civil?
- Talen els sis pins d'una rotonda de l'avinguda Lluís Pericot de Girona
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- «Jo dormo de pressa, li aconsello que aprengui a fer-ho»
- Una empresa ferroviària té 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou per culpa del tall al túnel de Rubí
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte