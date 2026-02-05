Opinió
Menors i xarxes socials
Problemes de salut mental, menys capacitat de concentració, ansietat, pèrdua de memòria... Els efectes que les xarxes socials estan causant en infants i adolescents estan més que documentats, de manera que només a la dreta més liberal se li acudeix criticar les noves mesures de Pedro Sánchez per prohibir l’accés a les xarxes socials a menors de 16 anys.
Però, com sempre passa en el cas de Sánchez, s’haurà de mirar la lletra petita per assegurar-nos que no acaba essent pur maquillatge. Caldrà veure com és el projecte de llei, però si els menors s’han de limitar a marcar una casella on digui «soc major de 16 anys» per accedir a un compte, òbviament no servirà per a res. Calen barreres més dures. També estarem pendents de veure fins a quin punt estarà la Fiscalia disposada a «perseguir, investigar i portar als tribunals» les possibles infraccions de grans gegants de les xarxes com TikTok o Instagram. I no tot és Sánchez: també caldrà veure quina és la reacció dels pares, perquè com aquests cedeixin als fills les seves dades per poder-se donar d’alta amb comptes falsos, les mesures no hauran servit de res.
Però més enllà d’això, un altre suggeriment: cal regular també la sobreexposició de menors a les xarxes per part dels seus pares. Amb això em refereixo a influencers que es forren a canvi de mostrar als seus milers de seguidors el dia a dia d’infants que apareixen menjant, jugant o fins i tot a l’orinal sense saber que milers d’ulls anònims els observen -amb ves a saber quina intenció- des de qualsevol altre lloc del món.
