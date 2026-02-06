Opinió
De Regent Street al Portús
Passa cada Nadal. Milers de persones, londinencs i turistes, van fins a aquest cèntric carrer de Londres per fer-se selfies, penjar stories d’Instagram o vídeos de TikTok amb els llums nadalencs. Els llums són un atractiu i, a banda i banda de Regent Street, botigues de primeres marques amb cues de clients. Des de la mítica jogueteria Hamleys a moltes cadenes: Apple, Burberry, Hollister, Zara... o uns grans magatzems amb estil boutique (Liberty London). I, de fet, són els propietaris d’aquests caríssims locals comercials els que inverteixen molts diners perquè Regent Street estigui al màxim de ben cuidat i sigui un dels carrers de shopping més famosos del món. Els propietaris de Regent Street estan agrupats en un BID (Business Improvement District). Un sistema que, a Catalunya, la Generalitat ha intentat adoptar amb, de moment, poc èxit amb el nom d’APEU (Àrea de Promoció Econòmica Urbana).
Ciutats com Figueres, Granollers, Mataró o alguns districtes de Barcelona ho han intentat sense aconseguir crear-lo; i, de fet, el primer APEU comercial de Catalunya s’ha presentat aquesta setmana, a la Jonquera, al barri fronterer del Portús. I per què ho ha aconseguit a la Jonquera i no a Figueres o a Barcelona? Doncs perquè, com a Regent Street, els propietaris dels 129 locals comercials que hi ha al Portús saben que tenen la necessitat d’anar junts. Si a Londres volen tenir els llums de Nadal més elegants, al Portús els propietaris saben que han d’anar plegats amb l’Ajuntament per reclamar -a Barcelona a Madrid o a on faci falta- que encara que estiguin a una vorera de distància de França, al Portús la policia també ha de tenir els recursos necessaris per fer complir la llei. La venda de drogues i de productes falsos no poden ser els atractius per als visitants. Ho ha de ser anar a comprar, en paraules de l’alcaldessa Míriam Lanero, en «un gran centre comercial a l’aire lliure». I si la manera d’aconseguir més seguretat i inversió és amb un APEU, el mèrit serà dels comerciants del Portús, que sí que han sabut anar junts. I, segurament, eren els que ho tenien més complicat. Més que els de Regent Street i més que els de moltes altres ciutats catalanes.
