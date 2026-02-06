Opinió
«Tens més de 16 anys?» et rejoveneix
En el futur idíl·lic que Pedro Sánchez està dissenyant a mida dels espanyols per a quan es precipiti la seva absència dolorosa, ha incorporat un regal que rejovenirà els qui van saltant al costat equivocat dels quaranta, cinquanta o seixanta. En desentranyar els seus ginys electrònics, i amb força de llei, la pantalla els rebrà amb un seductor «tens més de 16 anys?». Aquest interrogant remuntarà les seves memòries encara no electròniques al primer petó, que en la seva adolescència s’executava en carn sense os.
El Govern aborda l’addicció digital amb la mateixa estratègia que l’habitatge inaccessible, fingint preocupació mentre en realitat protegeix el negoci. Primer es desplaça la vida real cap al mòbil a cop de mall, insultant els qui es neguen a adquirir la perícia exigida. A continuació, es carrega contra els nadius digitals, prohibint-los l’exercici de les seves habilitats de naixement. L’equivalència és completa, s’inunda l’audiència amb la pornografia immobiliària, i després se li adjunten uns preus prohibitius. Per cert, només l’adormiment digital impedeix que la península de les cases buides per massa cares no encengui una revolució. A veure si la deshabituació enginyosa del jovent de les xarxes socials els orienta cap a un alçament juvenil, i cal tornar a endollar-los a TikTok tot corrent.
L’instint pedagògic que desenvolupa la vellesa, un virus que infecta els qui responen «Sí» a l’interrogant «tens més de 16 anys?», porta a equiparar la prohibició de conduir-se a les xarxes asocials amb el veto a conduir un cotxe. En aquest cas, també cal limitar X i la resta de pornografies a edats avançades, amb la qual cosa apareixerà en pantalla un reprovatori «Tens més de cinquanta anys, i ho saps?», amb desconnexió immediata de l’aparell. Mentrestant, les xarxes socials són el nou criteri de veritat, el mètode triat pel mateix Sánchez per replicar a Elon Musk. I és que els poderosos juguen com nens.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- «Vaig arribar a Girona amb dues maletes i menys de 200 euros»
- El Mercat d’Olot ven gairebé 1.000 pots de productes de reaprofitament
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- Més d'un mes sense llum a la ronda Ferran Puig de Girona perquè els ocupes tenien l'electricitat punxada
- Les baixes laborals per salut mental es disparen i s’allarguen fins a gairebé els 100 dies de mitjana
- Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals