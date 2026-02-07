Opinió
Olot aposta per una formació bíblica oberta i arrelada al territori
Per raons estrictament professionals, aquests dies he tingut ocasió de repassar amb deteniment la programació del "Full Parroquial" d’Olot. Entre els anuncis habituals, un títol em va cridar especialment l’atenció: «Diumenge de la Paraula: X Setmana de la Bíblia – 2026». No era només el ressò d’una convocatòria més, sinó la constatació de la posada en relleu d’una iniciativa eclesial sòlida, persistent i ben pensada: treballar la Bíblia com a formació bàsica per als cristians d’avui.
Arribar a la desena edició no és cap fet menor. Vol dir continuïtat, interès sostingut i una convicció clara: la Paraula de Déu no pot quedar relegada exclusivament a l’àmbit litúrgic, sinó que ha de ser llegida, entesa, compartida i pregada. En aquest sentit, Olot —i les seves parròquies— esdevenen un bon exemple de com una comunitat local pot impulsar una proposta formativa amb ambició, coherència i sentit eclesial.
El programa de la Setmana de la Bíblia, com passa en moltes parròquies compromeses amb la formació, combina diversos formats pensats per facilitar l’accés a tothom: xerrades, monicions introductòries als grans textos bíblics, sessions de lectura comentada, espais de diàleg obert i moments de pregària amb la Paraula. A tot això s’hi afegeix una trobada mensual d’estudi de la Bíblia i pregària en comú. No es tracta d’un curs acadèmic ni d’una activitat reservada a especialistes, sinó d’una aproximació clara, pedagògica i vivencial al missatge bíblic.
Un dels encerts principals d’una setmana bíblica és, precisament, el públic a qui s’adreça: a tothom. És una invitació oberta i constant a apropar-se al llibre dels llibres, la Bíblia, sense por ni complexos. Tant a persones amb una fe madura com a aquelles que s’hi acosten amb inquietud i curiositat; a catequistes, agents pastorals i fidels compromesos, però també a cristians senzills que volen entendre millor allò que escolten cada diumenge a missa i aprendre a fer una lectura creient de la vida.
Iniciatives com aquesta mostren que la formació cristiana no és un luxe, sinó una necessitat sentida i cercada. I que apropar-se a la Bíblia —llegir-la, compartir-la, meditar-la i pregar-la— amb rigor i senzillesa alhora és una de les millors maneres d’enfortir una fe adulta, arrelada i capaç de dialogar amb el món d’avui. Olot, un cop més, marca camí. Amb la Bíblia al centre. I les parròquies, un cop més, esdevenen espais d’acolliment i de creixement, un bon lloc per trobar-hi sentit, paraula i vida.
