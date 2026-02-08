Opinió
Carnaval a Girona i festa a l’escola
El calendari escolar de Girona fixa per a aquest curs, seguint una tradició de ja en fa uns quants, el 30 i 31 d’octubre, el 13 i el 16 de febrer i el 4 de maig com a dies de lliure disposició. Els dos primers s’entenen, són Fires, i tothom té ganes de gresca, atraccions i activitats. L’últim, paciència, és el pont de l’1 de maig i amb l’arribada del bon temps potser l’agrairem si a la feina ens ho podem fer venir bé. El que no lliga gaire, i no he trobat ningú que m’ho sàpiga defensar, és que per Carnaval en una ciutat que no té rua ni tradició, els col·legis tanquin dos dies. Després parlarem de conciliació.
Els avis, per tant, s’entreveuen un cop més al rescat, com tants altres cops. Si Girona fos Platja d’Aro o Roses, o Palamós o Sant Feliu, es podria entendre. Però allò que fa uns anys era un dia de festa per Carnaval, ara ja s’ha convertit en una tradició de dos. Amb anar amb un mitjó de cada color un dia, un pentinat divertit un altre i dur una disfressa i menjar coca per dijous gras potser ja en faríem prou.
Alguns diran que aquests dos dies s’han de posar en algun lloc del calendari i que tant hi fa si són per Carnaval o per Sant Jordi o després de Setmana Santa, però jo penso que potser sí que es podria trobar un encaix millor, que castigui menys a les famílies.
El Carnaval pot acabar sent el de menys, però, amb els tambors de vaga que apareixen a l’horitzó. Els sindicats educatius (Ustec, Professors de Secundària, CCOO, CGT i UGT) han anunciat una setmana d’aturada del 16 al 20 de març si no avancen les negociacions amb el departament d’Educació. I abans de tot això ja hi ha convocada una vaga per aquest dimecres 11 de febrer arreu de Catalunya.
Potser també seria hora que els polítics hi posessin de la seva part per evitar que el país trontolli d’aquesta manera. Amb l’ensenyament, com en tantes altres coses, no s’hi juga.
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Troballa històrica: Necrópolis amb 26 enterraments al Barri Vell de Girona
- El Girona fitxa un porter que no juga de fa dos anys
- El Trueta en blanc i negre: així era l'hospital dècades enrere
- Soler & Palau retorna la seva seu social a Catalunya vuit anys després
- Nora Cornell: 'No sé esquiar, vaig començar a fer snow perquè a Girona no hi ha surf
- Les imatges del descobriment d'una necròpolis al Barri Vell de Girona